Vous prenez le transport en commun entre Montréal et Laval ou Longueuil? Voici ce qui change dès maintenant

Vous prenez le transport en commun entre Montréal et Laval ou entre Montréal et Longueuil? Pour mieux vous y retrouver lundi matin, vous devez vous informer sur les nouveaux titres de transport, entrés en vigueur vendredi. Voici les éléments les plus importants à savoir sur ceux-ci.

Le prix du métro augmente

Dorénavant, il faut payer 5,25$ (ou 10$ pour un aller-retour) pour prendre le métro entre Laval et Montréal ou Longueuil et Montréal, peu importe si on entre ou on sort de l’île. Les titres mensuels valides pour l’île de Montréal ne permettent techniquement plus d’en sortir en métro - des agents pourraient vous contrôler à la sortie.

On peut aussi acheter 10 passages pour 45$ et la passe mensuelle est à 150$ (ou 90$ pour les étudiants).

La logique derrière cela? La refonte tarifaire considère maintenant qu’il s’agit de déplacements entre la zone A (Montréal) et la zone B (Laval et Longueuil), et que c’est le prix à payer pour utiliser tous les types de transport dans ces zones (bus, métro, train, futur REM).

C’est donc dire que ce sera le même prix si vous prenez simplement le métro de Berri-UQAM à Longueuil, ou si vous prenez un bus à Montréal, puis le métro, puis un bus à Longueuil.

Ces titres de transport se nomment «Tous modes AB».

Fait particulier: il faudra aussi payer ce tarif si on souhaite simplement prendre le métro entre deux stations à Laval (par exemple un trajet Montmorency-Cartier).

Il vous faut une nouvelle carte OPUS

Les titres «Tous modes AB» ne pourront pas être chargés sur votre carte OPUS ordinaire. Vous devez vous en procurer une autre dans une billetterie métropolitaine ou un Espace client de la STM. Il n’est pas possible de s’en procurer une dans une machine distributrice.

Elle vous sera fournie gratuitement si vous présentez une carte OPUS enregistrée à votre nom. Ne jetez pas l'ancienne: elle pourrait vous servir si vous faites des déplacements sur l'île de Montréal uniquement!

Vous pouvez aussi acheter des titres AB à l'unité sur des billets jetables dans une distributrice de titres.

Et si vous prenez juste le bus?

Si vous ne prenez pas le métro mais uniquement les autobus, vous devrez vous procurer un titre «Bus» qui inclura l’ensemble des bus de Montréal, Laval, Longueuil et les villes des couronnes, même si vous ne sortez pas de votre municipalité. Ils remplacent donc les titres du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL), de plusieurs bus d'exo et permettent aussi de prendre les bus de la Société de transport de Montréal (STM).

Ceux-ci seront 3,50$ l’unité et 6,50$ l’aller-retour. Pour 10 passages, il faudra payer 31,50$, et la carte mensuelle sera à 105$ (63$ pour les étudiants).

À Montréal et dans les couronnes

Si vous vous déplacez uniquement à Montréal, vous constaterez une augmentation de 2% du prix de vos titres de transport habituels, comme c’est le cas la plupart du temps le 1er juillet. Attention toutefois à ne pas sortir de l’île en métro ou en bus par réflexe sans acheter un titre qui le permet.

Pour ceux qui sont dans les couronnes (zone C) ou des villes plus éloignées comme Sorel-Tracy (zone D), de nouveaux tarifs s’appliquent aussi : consultez le site de l’ARTM pour les connaître.

Contestation

L’augmentation des tarifs de métro a fait sursauter des résidents de Laval et Longueuil; une pétition a même été lancée sur le site Change.org.

«En cette période dramatique de crise climatique où l’on devrait inciter les gens à moins utiliser leur voiture, il en coûtera plus cher de se rendre sur l’île de Montréal en métro que de payer le stationnement. Une absurdité qui n’encourage pas les citoyens à prendre les transports en commun», peut-on lire dans le texte de celle-ci, signée par 7800 citoyens dimanche avant-midi.

«Cette situation est inacceptable pour les résidents qui ont choisi de vivre à proximité d’une station de métro. Ce nouveau tarif doit absolument être contesté par nos élus municipaux et provinciaux.»

