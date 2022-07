5 idées de manucures originales pour les ongles courts

Partager







Les manucures que l’on retrouve sur Instagram et Pinterest sont souvent magnifiques... mais démontrées uniquement sur de très longs ongles.

Sur des ongles rongés ou courts, l’effet est souvent bien différent. Par exemple, une manucure française ou des ongles embellis de pierres précieuses sont souvent magnifiques sur de longues griffes, mais sur nos petits doigts écourtés... l’effet glam y est moins!

On vous propose donc d’essayer l’une de ces idées de manucures parfaites pour les ongles plus courts à faire soi-même ou en salon!

Des brillants à la base

Au lieu de donner l’accent sur le bout de l’ongle, ce qui a pour effet de donner un effet encore plus raccourci à l’ongle, on concentre les paillettes à la base. On peut les appliquer sur une base nude, pour un effet allongeant ou encore sur une jolie couleur de saison.

Dégradé de couleur

Cette tendance manucure est populaire autant pour les ongles courts que pour les longs et les deux la portent merveilleusement bien. Il suffit d’appliquer sur chaque ongle une couleur différente, mais dans les mêmes teintes, pour un effet de dégradé.

La demi-lune

On crée un espace vide ou coloré au bas de l’ongle pour un effet particulièrement allongeant pour les ongles courts!

Nude, mais avec quelques accents

Des dessins et détails sur chaque ongle peuvent venir alourdir la manucure si nos ongles sont courts, mais quelques touches ludiques et colorées sur des ongles nudes, c’est parfaitement chic.

Géométrique

Cette tendance est particulièrement facile à faire soi-même et convient aux ongles les plus courts. Il suffit de tracer des lignes, triangles, cercles, etc., sur les ongles afin de créer des jeux de couleurs et effets contrastants.

À voir :