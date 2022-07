Bruno Blanchet veut courir de Québec jusqu’au Bic pour rejoindre Guy Jodoin

Partager







Jamais à court d’idées farfelues, le sympathique comédien Bruno Blanchet s’est donné pour mission de se rendre au Bic en courant.



Puisqu’il a un trou dans son horaire entre le 9 et le 14 juillet , Blanchet s’est tout bonnement dit qu’il pourrait à son prochain engagement à la course.

• À lire aussi: Anne-Marie Losique et Bruno Blanchet prennent la pose ensemble et c’est intrigant

C’est ce qu’il explique dans une longue publication Facebook aimée par des milliers de ses admirateurs.



«J’ai un tournage prévu avec mon ami Guy Jodoin pour son show La Belle Tournée au Bic le 14 juillet. Et je n’ai rien à l’horaire à partir du 9 juillet... J’ai jeté un coup d’œil à la carte géographique du Québec et je me suis dit: “Wow, 273 kilomètres seulement, entre Québec et le Bic... Ça doit se faire à pied ça, hein?” Tadam!! Je veux courir de Québec jusqu’au Bic, du 10 au 14 juillet», écrit celui que l’on a tous eu le bonheur de découvrir dans l’émission culte La fin du monde est à 7 heures.



C’est ainsi qu’en quatre étapes, il espère relier Lévis au Bic, avec des étapes à L’Islet-sur-Mer, Kamouraska et Trois-Pistoles.

Capture d'écran / Facebook Bruno Blanchet



Mais attention, il ne va pas faire ça en dormant dans de grands hôtels! Il veut dormir chez l’habitant et cherche conséquemment «trois places pour faire dodo».

• À lire aussi: Bruno Blanchet imite Coeur de Pirate en posant nu

«Mélancolite m’a peut-être monté à la tête mais... J’ai vraiment envie de vous rencontrer et de vous visiter. J’ai envie de courir le Québec en entier! Commençons par Québec-Bic. Appelons ça le Qué-Bic*», conclut-il.



Parions qu’il n’aura pas trop de difficulté à se trouver amis en cours de route!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s