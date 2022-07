C'est quoi problème de l'arsenic à Rouyn-Noranda?

Partager







Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, révélera aujourd’hui les résultats d’une étude sur la santé environnementale à Rouyn-Noranda. Celle-ci devrait faire état d’un possible lien de causalité entre le nombre élevé de cas de cancer et les émissions d’arsenic dans cette ville où les concentrations sont 30 fois plus élevées qu’ailleurs dans la province. Qu’est-ce que ça veut dire? On répond à vos questions.

C’est quoi l’arsenic ?

C’est un élément chimique qui peut circuler dans l’air via de fines particules et ainsi rentrer dans les poumons. On retrouve des rejets d’arsenic dans l’air provenant de certains types de mines, de fonderies ou d’usines de fabrication, explique la Société canadienne du cancer.

Pourquoi c’est dangereux pour la santé ?

C’est un cancérigène reconnu. Son exposition à très long terme peut provoquer un risque accru de cancer ou nuire au développement de l’enfant, indique Dre Clodel Naud-Bellavance, médecin de famille à Rouyn-Noranda.

L’arsenic est «cancérigène» dès qu’il est présent dans l’air, explique Dre Naud-Bellavance. «Déjà là, on en voudrait le moins possible» pour assurer une meilleure qualité de l’air, renchérit-elle.

La médecin souligne que ce produit chimique a un impact sur le développement neurologique des enfants dès qu’on dépasse les 15 nanogrammes par mètre cube.

Pourquoi la concentration dans l’air est plus élevée à Rouyn-Noranda ?

Dans cette ville de l’Abitibi-Témiscamingue, la Fonderie Horne, qui produit du cuivre depuis 1927, est autorisée à générer 100 nanogramme par mètre cube (ng/m3) d’arsenic, alors que la limite pour le reste de la province est de 3 ng/m3. Il s’agit d’une sorte de droit acquis.

La moyenne enregistrée y est de de 87 ng/m3. «Et c’est une moyenne. Certaines journées, ça peut atteindre 400, voire plus. Dans l’histoire de Rouyn, on a déjà mesuré 1 000 nanogrammes dans une journée», affirme Dre Naud-Bellavance..

«On ne sera jamais capable de dire quand on voit un patient que c’est à cause de la fonderie, mais quand on prend du recul et qu’on voit les chiffres globaux, on voit l’impact de l’arsenic sur la population», spécifie-t-elle.

Pourquoi on en parle maintenant ?

Radio-Canada dévoilait, le mois dernier, que l’ex-directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, avait fait retirer des données récentes sur l’état de santé des citoyens de la ville, qui devaient figurer dans un rapport de biosurveillance, en 2019.

Ces données, finalement publiées en mai dernier, révèlent notamment que le taux de mortalité lié au cancer du poumon est plus élevé à Rouyn-Noranda qu’ailleurs dans la province. Il y aurait aussi un plus grand nombre de cancers du poumon, de maladies pulmonaires, de naissances de faible poids et une espérance de vie réduite par rapport à la moyenne québécoise.

«L’arsenic est un facteur aggravant favorisant le développement du cancer du poumon et cet effet à la santé préoccupe particulière la DSP», peut-on y lire, selon Radio-Canada.

«Ça nous a choqués et ébranlés de voir les données entre Rouyn-Noranda et partout au Québec. C’est ce qui a ramené le sujet à l’avant-plan», indique Dre Naud-Bellavance.

La médecin qui a grandi à Rouyn et y pratique depuis cinq ans ajoute que le sujet de l’impact de l’arsenic dans l’air sur la santé est toutefois discuté par les résidents de la place depuis un bon moment. «Richard Desjardins (le chanteur) en a même parlé dans un film en 1984», souligne-t-elle, faisant référence au documentaire Noranda qui fait état de cette problématique.

Le Dr Arruda s’est défendu en plaidant qu’il n’avait jamais voulu cacher ces informations, mais qu’il attendait plutôt les résultats d’une étude plus approfondie menée par l’Institut National de Santé Publique (INSPQ).

Ce sont les résultats de cette étude qui seront dévoilés aujourd’hui.

Des professionnels préoccupés

Dimanche, une cinquantaine de médecins de l’Abitibi-Témiscamingue ont interpellé le gouvernement dans une lettre cosignée réclamant que les émissions d’arsenic de la fonderie Horne respectent les normes imposées partout ailleurs au Québec.

Mardi, l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) a fait valoir, dans un communiqué, que Glencore, propriétaire de la fonderie, et le gouvernement ont des comptes à rendre à la population. Celle-ci devrait connaître les mesures mises en place pour protéger le public, jugent-ils.

En point de presse la même journée, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé qu’il n’exclut pas de carrément fermer la fonderie si elle ne présente pas un plan pour réduire les émissions à un niveau sécuritaire pour la population.