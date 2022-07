[EN IMAGES] Des inondations forcent l’évacuation de milliers d'Australiens

Partager







Les habitants de Sydney, ville la plus peuplée d’Australie, sont aux prises avec une crue importante des eaux, à la suite de pluies diluviennes tombées depuis les quatre derniers jours. Maisons et routes sont maintenant submergées, forçant plus de 50 000 personnes à quitter leur résidence à contrecœur.

Les autorités de l’État de Nouvelle-Galles du Sud soulignent que 28 000 autres personnes pourraient devoir emboiter le pas dans les prochaines heures.

«Nous n’avons même pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, nous avons juste pris nos chiens et sommes allés sur un terrain plus élevé dans la rue», a raconté à l’AFP Gordon Lee, un habitant de Shanes Park, une banlieue située à l’ouest de Sydney, fortement touchée par la crue des eaux.

En 24 heures seulement, les services d’urgence et une centaine de soldats de l’armée australienne ont mené quelque 142 sauvetages sur le territoire.

Le premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a appelé la population à se conformer aux ordres d’évacuation, affirmant que «cet événement est loin d’être terminé».

Une impression de déjà-vu

Il faut dire que, depuis les dernières années, l’Australie est durement touchée par les changements climatiques, essuyant les dégâts de catastrophes naturelles les unes après les autres. Sécheresses, feux de forêt dévastateurs et inondations répétées et plus intenses sont régulièrement au rendez-vous.

Plusieurs Australiens de la région ont une impression de déjà-vu, puisqu’ils ont aussi été touchés, en 2021 et en mars dernier, par des inondations successives, faisant notamment plus d’une vingtaine de morts.

Les précipitations des derniers jours se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé, ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue ouest de Sydney.

La pluie s’est calmée, mais les alertes aux inondations vont probablement persister pendant plusieurs jours, dit-on.

«Sydney n’est pas hors de danger, ce n’est pas le moment de se relâcher», a déclaré une responsable des services d’urgence de Nouvelle-Galles du Sud.

Le gouvernement fédéral a quant à lui déclaré l’état de catastrophe naturelle dans 23 régions inondées de cet état de l’Est australien, débloquant ainsi des aides pour les habitants sinistrés.