Plusieurs trouvent que ce personnage de Stranger Things ressemble à Stéphane Fallu

On dit que quelque part, dans l’univers, il existe un sosie de nous même. Eh bien, on a trouvé celui de Stéphane Fallu et il est pas mal populaire ces temps-ci.

Si vous avez regardé la quatrième saison de Stranger Things, comme tout le monde vous êtes sûrement tombé en amour avec le personnage d’Eddie Munson interprété par Joseph Quinn.

Eh bien selon plusieurs, il serait le sosie de l’humoriste Stéphane Fallu.

Le comique Marko Métivier fait partie de ceux qui ont souligné la ressemblance sur Facebook et depuis, on ne peut plus voir la différence entre les deux (genre).

Le principal intéressé a même réagi à la publication en partageant une photo de lui-même plus près de l’âge de Eddie. On ne peut pas nier la ressemblance:

Dans le reste des commentaires sous la publication, plusieurs autres suggestions ont été proposées.

