Sondage: y a-t-il encore des climatosceptiques au Canada?

Il est révolu, le temps du climatoscepticisme. Une majorité de Canadiens sait que les changements climatiques ont cours et qu’ils sont causés par l’activité humaine et estime que cet enjeu devrait être une priorité gouvernementale et que le pays a la responsabilité de réduire sa pollution carbone, conclut un vaste sondage Meta.

Réalisée en partenariat avec l'Université Yale (États-Unis), l'étude a été menée dans 192 pays et elle compile les réponses de 108 946 utilisateurs actifs de Facebook âgés de 18 ans et plus. Les questions ont porté à la fois sur les croyances, les attitudes, les préférences politiques et les comportements des utilisateurs en matière de changements climatiques.

Les données ont de quoi encourager: une écrasante majorité de Canadiens, soit 88%, estime que les changements climatiques ont cours. Cette donnée est encore plus élevée dans les pays d’Europe, notamment la Hongrie, où ce taux atteint 96%. Dans l’ensemble des pays sondés, cette question fait consensus.

Seuls 6% des répondants canadiens nient la réalité du réchauffement climatique.

Les causes

C’est lorsque les causes sont abordées que les réponses sont plus divisées.

Au Canada, la moitié (52%) des répondants sait qu’il est principalement dû à l’activité humaine. Mais plus du tiers (34%) croit qu’il est dû à des changements naturels autant qu’à l’activité humaine.

C’est en Espagne que la plus grande portion de la population (65%) sait que les changements climatiques sont majoritairement causés par l’activité humaine. Ce taux baisse à 21% au Yémen et à 18% en Indonésie.

Le lien entre les activités humaines et la crise climatique a été établi «sans équivoque» par de nombreuses études et confirmé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Les conséquences

Par ailleurs, 76% des Canadiens se disent «inquiets» ou «très inquiets» face aux changements climatiques. Peu d’entre eux (22%) estiment toutefois qu’ils leur seront très nuisibles personnellement.

Une large majorité (62%) croit qu’ils causeront du tort aux générations futures. Pas moins de 82% jugent qu’il s’agit d’une menace sérieuse (38%) ou très sérieuse (44%) dans les 20 prochaines années.

La responsabilité

Près des trois quarts (70%) des répondants affirment que les changements climatiques devraient être une priorité gouvernementale.

La majorité estime que ce sont les entreprises qui sont responsables de réduire les causes des changements climatiques, alors que 30% jugent que c’est plutôt le gouvernement qui l'est et 19%, les individus.

Le Canada est le pays d’Amérique du Nord où la plus large majorité de répondants – pas moins de 68% – croit que le pays doit réduire son utilisation des combustibles fossiles.

