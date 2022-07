Taron Egerton aimerait bien incarner le rôle de Wolverine

Partager







Après Kingsman et Rocketman, Taron Egerton aimerait bien tenter sa chance dans les X-Men et interpréter le célèbre héros canadien James « Logan » Howlett, alias Wolverine.

• À lire aussi: Thor: Love and Thunder est le parfait équilibre entre l’absurde, la tragédie et Guns ‘n Roses [CRITIQUE]

• À lire aussi: 10 raisons de ne pas manquer le Comiccon de Montréal

En entrevue avec The New York Times, l’acteur britannique a mentionné avoir rencontré Kevin Feige, président de Marvel Studios, lors d’un rendez-vous avec les hauts placés de la compagnie. De ce fait, il a avoué son désir d'incarner le rôle de Wolverine, popularisé au grand écran par Hugh Jackman, dans un prochain projet le mettant en vedette.

Bien sûr, avec ce désir vient aussi son appréhension de chausser d’aussi grands souliers. « Je ne pense pas que ce serait mal de dire cela », en parlant de son intérêt pour le rôle. « Je serais excité, mais j’aurais aussi des appréhensions, car Hugh est tellement associé au rôle que je me demande s’il est difficile pour quelqu’un d’autre de le faire. »

L’acteur espère toutefois que l’occasion se présentera et que Marvel lui donnera la chance de se prouver.

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Egerton sort en parlant de Wolverine. En effet, lors d’une entrevue en 2019 avec le magazine britannique GQ, le jeune acteur avait admis être au courant des espoirs et rumeurs que certains fans de Marvel avaient de le voir interpréter le super-héros canadien. Il avait d’ailleurs été touché que la communauté le considère comme un bon candidat pour le rôle. Toutefois, il avait démenti les rumeurs à ce propos.

En attendant de le voir jouer les héros sous la bannière Marvel, on pourra voir Taron Egerton dans le nouveau drame Black Bird sur Apple TV+. Basé sur une histoire vraie, Black Bird raconte les aveux de Larry Hall, un tueur en série condamné pour la mort d’une fille soupçonnée d’avoir kidnappé, violé et tué plusieurs autres personnes. L’acteur britannique sera accompagné au petit écran de Paul Walter Hauser et du défunt Ray Liotta.

s

s

s

AUSSI SUR PÈSE SUR START