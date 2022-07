Absolution d'un agresseur: le tribunal spécialisé est essentiel selon des intervenantes

Partager







L’absolution de l’agresseur Simon Houle par le juge Matthieu Poliquin est un rappel de l’importance de mettre en place des tribunaux spécialisés pour les victimes de violence conjugale et d’agression sexuelle, selon des intervenants du milieu.

«On tente d’instaurer la confiance des personnes victimes dans le système de justice à nouveau, donc de voir cette décision, c’est sûr que ça donne l’impression qu’on va un peu à l’encontre des tendances actuelles», constate la coordonnatrice aux communications et aux relations publiques du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), Marie-Christine Villeneuve.

Mardi, on apprenait que Simon Houle, qui a agressé sexuellement une amie et photographié ses parties intimes lors d’une fête arrosée, a reçu une absolution de la part du juge Matthieu Poliquin, à Trois-Rivières, le mois dernier. Le juge a spécifié qu’une condamnation aurait «entravé [la] carrière» de l’ingénieur de 30 ans et que l’agression s’était déroulée «sommes toutes rapidement».

Un jugement stéréotypé

Les extraits du jugement, rapportés dans plusieurs médias hier, ont enflammé les réseaux sociaux et soulevé la colère.

«Je suis extrêmement choquée de cette décision. C'est inconcevable de voir ce que le juge a inscrit dans son jugement, je suis complètement outrée et déçue», confie la porte-parole du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale Cathy Allen.

À son avis, la décision du juge Matthieu Poliquin est «remplie de stéréotypes et de préjugés et met à l’écart tout ce que les victimes peuvent vivre suite à une agression sexuelle».

Elle fait notamment référence au fait que Simon Houle ait admis avoir fait une autre victime. Le juge a salué son aveu comme un signe de «transparence».

Les biais cognitifs

Comment est-ce possible, en 2022, de rendre un tel jugement? C’est la question que plusieurs se posent.

La psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier explique que les biais cognitifs peuvent teinter notre façon d’analyser une situation, même lorsqu’on occupe une fonction qui demande l’impartialité.

Les biais cognitifs se résument au fait de prendre ou enlever certaines informations, de façon inconsciente, afin de corroborer nos croyances, explique-t-elle. Ces schémas de pensée vont venir influencer nos prises de décision et nos comportements en fonction de nos perceptions, poursuit-elle.

«On a beau faire un emploi où on sait que nos propres croyances vont teinter notre lecture d’une situation, c’est difficile de s’en extraire, mentionne Geneviève Beaulieu-Pelletier. On ne peut pas s’attendre à ce que les juges mettent complètement de côté leurs valeurs, leurs croyances.»

Pour être le plus impartial possible, il faut être conscient de ses propres biais cognitifs, selon la psychologue.

Des formations sur les réalités des victimes, qui sont prévues dans les tribunaux spécialisés, sont des moyens de réduire, voire éliminer, les biais cognitifs qui pourraient influencer le processus décisionnel, selon la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. «Le juge doit être capable de se mettre dans la peau de certains acteurs», croit-elle.

Un tribunal spécialisé essentiel

Selon Marie-Christine Villeneuve et Cathy Allen, cette situation prouve que la mise en place de tribunaux spécialisés est plus qu’essentielle. «Le but du tribunal spécialisé est de mettre l’emphase sur le bien-être de la personne victime», précise Marie-Christine Villeneuve.

Un projet-pilote de tribunal spécialisé est présentement en place dans sept palais de justice du Québec. Il pourrait être déployé à la grandeur de la province dans les prochaines années.

Si la décision du juge Matthieu Poliquin est «très surprenante», une telle situation reste «rare» depuis quelques années, souligne Marie-Christine Villeneuve. La tendance penche davantage vers des peines plus sévères, selon ses observations.

«Il reste beaucoup de travail à faire», affirme pour sa part Cathy Allen. Elle salue toutefois la grogne collective que cette décision a causée. Selon elle, la mise en appel par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est une «bonne nouvelle» qui pourrait aider à faire progresser les mentalités.