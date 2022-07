Cannabis, revente de billets, présence d’animaux: voici ce qui est permis dans les festivals

Partager







Peut-on apporter du cannabis dans un festival? Est-ce légal de revendre ses billets? Après deux étés à ne presque pas sortir, on peut se poser des questions: on vous a préparé un petit guide pour que vous soyez fin prêts à aller vous amuser.

Peut-on apporter du cannabis?

Bien que le cannabis soit légal au Canada depuis octobre 2019, ce ne sont pas tous les festivals qui ont les mêmes règles entourant sa consommation sur leur site.

Certains, par exemple le Festival d’été de Québec (FEQ), interdisent toute forme de cannabis, y compris ses produits dérivés. Si on vous prend avec du pot à l’entrée, il vous sera confisqué. Les organisateurs justifient cette décision en affirmant que «malgré la législation, la Ville de Québec interdit de fumer sur les lieux publics, et le parc des Champs-de-Bataille l’interdit également sur le site des Plaines, c’est pourquoi nous ne pouvons pas contrer ces interdictions».

Au Piknic Électronik de Montréal, on spécifie qu’il est permis d’apporter du cannabis, mais qu’il est interdit d'en fumer sur le site. Il faudrait donc prévoir en consommer sous d’autres formes (par exemple du cannabis comestible).

Finalement, les festivals d’Evenko (Osheaga, ÎleSoniq, LASSO) précisent que tout cannabis entrant sur le site doit avoir été acheté légalement au Canada. Ainsi, votre pot doit «être dans un emballage de la SQDC, ou [de] toutes autres sources gouvernementales» et ne pas excéder 30 grammes.

Vu que ça varie fortement selon les endroits, on vous conseille donc de vous renseigner avant de vous présenter dans un festival avec du cannabis.

Est-ce légal de revendre ses billets?

Vous avez acheté un billet pour un festival et ne pouvez y aller finalement? Dans la plupart des cas, il est possible de revendre votre billet à un autre festivalier. Toutefois, l’Office de la protection du consommateur (OPC) indique que «la loi vous interdit de revendre un billet à un prix supérieur à celui qu’annonce le producteur du spectacle ou de l’événement». Pas question d’utiliser ça pour faire du profit, donc.

Afin d’éviter les risques de fraudes, certaines entreprises comme Ticketmaster permettent «de trouver des billets vendus par d’autres fans dignes de confiance, dans la sécurité de [leur] marché virtuel».

Si vous avez un billet physique à revendre, plusieurs villes offrent des zones de rencontre neutres où on peut donner rendez-vous à un acheteur pour faire une transaction en ligne.

Est-ce que je peux amener mon chien dans un festival?

La plupart des festivals ne permettent pas d’amener d’animal de compagnie sur le site. Toutefois, comme dans tout lieu public, les chiens d’assistance (par exemple Mira) sont autorisés.

Comment est-ce que je peux réduire l’empreinte écologique de mon passage dans un festival?

Les festivals sont des événements à grand déploiement qui sont par définition polluants. De plus en plus d’événements sont toutefois conscients de cette situation et misent sur le développement durable afin de rendre leurs festivités plus vertes.

D’un point de vue individuel, il est possible de réduire son empreinte écologique en se rendant au festival en covoiturage, en transport en commun ou en transport actif.

Côté déchets, certains festivals ont des verres réutilisables à garder en bon état afin de les retourner au comptoir prévu pour leur donner un second souffle. Dans la plupart des cas, on nous récompensera en nous redonnant notre dépôt!

Après, reste la consommation d’objets. Besoin d’un nouveau kit de vêtements pour le festival? Achetez de seconde main! Et avant d’acheter des bâtons phosphorescents, de la merch ou des objets que vous ne réutiliserez probablement jamais, demandez-vous si ça vous fait réellement plaisir (ou si vous l’achetez quasiment par réflexe).

Comment m’assurer de consommer des drogues de façon sécuritaire?

Si vous prévoyez consommer de la drogue dans un festival, les conseils de base s’appliquent: informez-vous sur les effets attendus de ce que vous consommez, ne restez pas seul, mangez et hydratez-vous bien, et notez ce que vous consommez, en cas de pépin.

Si des services d’analyse de drogue sont disponibles sur place, n’hésitez pas à vous en servir. Des organismes sont souvent présents dans les festivals pour cette raison: une quantité «à peine plus grosse qu’une tête d’aiguille» est nécessaire pour procéder à l’analyse et l’usager récupère ensuite sa substance. Ça ne prend que quelques minutes.

Devrais-je m’inquiéter des risques de contamination à la COVID-19 ou à la variole simienne?

Il y a de nombreux cas de COVID-19 en ce moment, et le virus se transmet beaucoup. Lorsque c’est possible, il est préférable de privilégier les activités extérieures à celles intérieures. Qu’ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, les spectacles sont des évènements propices à la transmission, souligne Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM et spécialiste en virologie. Pendant un concert, on est collé sur les autres spectateurs et on a tendance à crier et à chanter (et donc à émettre des gouttelettes pouvant transmettre le virus), poursuit-il.

Le directeur national de la Santé publique, Luc Boileau, a indiqué qu’il porterait le masque s’il participait à un festival.

Pour ce qui est de la variole du singe, «tout est possible», affirme Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique. C'est toutefois peu probable de la contracter dans une foule. Le fait de frôler une personne qui serait porteuse du virus «ne semble pas être un mécanisme de propagation», poursuit-il.

«Danser avec quelqu’un, c’est une chose, mais si c’est répété, il y a plus de risques. Plus vos rapprochements sont élevés et nombreux, plus il y a de chances d’avoir des infections», précise Benoit Barbeau.

– Avec les informations de Geneviève Abran, Claudie Arseneault et Gabriel Ouimet

