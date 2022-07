Ils font fureur sur TikTok: deux entrepreneurs nous expliquent la clé de leur succès

Partager







Avec ses 1,6 milliard d’utilisateurs actifs, TikTok dispose d’un énorme bassin de paires de yeux pour une entreprise qui cherche à se faire connaître. Différente d’un Facebook ou Instagram, l’application demande du travail et une bonne dose de créativité. Deux entreprises québécoises devenues virales sur TikTok nous expliquent la clé de leur succès sans disposer d’immense département marketing.

Nolinor – 626 000 abonnés

Il y a à peine deux ans, peu connaissaient ce transporteur aérien basé à Mirabel. Maintenant, Nolinor est la deuxième compagnie aérienne la plus suivie sur TikTok.

Marco Prud’Homme, président de l’entreprise, a été soufflé par la popularité exponentielle du compte dès sa création: «Dès les premières vidéos, on est devenu viral. Depuis, une de nos vidéos a atteint 14 millions de visionnements et on peut aller chercher 1000 à 3000 nouveaux abonnés par jour.»

Au début de 2020, c’est plutôt par Instagram que l’entreprise voulait se mettre en valeur. «On avait autour de 1000 abonnés, mais il y avait des passionnés qui interagissaient beaucoup avec notre contenu», raconte Marco Prud’Homme.

C’est le jeune photographe engagé pour s’occuper du compte Instagram qui leur a proposé de tenter TikTok. Depuis, Nolinor a deux employés qui gèrent le compte à temps plein.

Sur le compte de la compagnie, on peut voir des visites détaillées des avions, des incursions dans le cockpit avec un pilote, les détails du fonctionnement des vols commerciaux. Et ça fonctionne. Une dizaine de nouveaux TikTok sont publiés chaque semaine sur le compte, faits «avec les moyens du bord», selon son président.

«Le secret de nos vidéos, c’est d’avoir une équipe jeune qui prend des risques et qui se passionne d’aviation. Pas besoin d’investir une tonne de moyens quand on a de la créativité.» L’équipe a eu tant de succès que Nolinor a fondé une petite agence de marketing numérique qui prend maintenant des contrats de l’externe.

Si Nolinor n’a pas besoin de s’attirer de clientèle pour remplir ses avions, comme l’entreprise se spécialise en vols commerciaux, leur popularité sur TikTok a eu un effet monstre sur leurs ressources humaines.

«Avant, on avait de la difficulté à remplir nos postes. Maintenant, dès qu’on affiche, on a de nombreuses candidatures. Les gens quittent même leur employeur pour venir nous rejoindre», se réjouit le président.

Leur succès auprès de la très jeune base d’utilisateurs de TikTok n’est pas à négliger non plus. «On reçoit des dessins et des lettres d’enfants qui nous disent que leur rêve c’est de travailler pour nous. C’est au long terme qu’on va voir l’impact. On veut que ces jeunes passionnés viennent travailler chez nous!»

Le Clan Panneton – 7 780 abonnés

Connue pour son infectieux jingle, la compagnie de déménagement est «un emblème du Québec kitsch», selon son copropriétaire, l’hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr. Leur entrée sur TikTok lui aura permis de se faire connaître par une génération qui n’a probablement jamais vu passer une de leur publicité à la télévision.

«[Notre agence de communication] nous a suggéré d’essayer TikTok, mais au début j’étais très sceptique, avoue Pierre-Olivier Cyr. J’ai regardé des vidéos pendant une semaine pour me faire une tête et on a publié un premier TikTok. Ça a pogné du tonnerre! Le deuxième, même chose. Donc, on s’est lancé!»

Maintenant, c’est Pierre-Olivier Cyr qui gère entièrement le compte TikTok, où il reprend des sons populaires à la sauce clan Panneton: «Je suis comique, j’ai ma carrière d’hypnotiseur qui m’aide beaucoup. Mais, surtout, le but ce n’est pas de vendre l’entreprise; c’est d’avoir du fun et faire rire en reprenant des trends. C’est ça que les gens aiment de nous.»

Pour trouver une idée de vidéo, Pierre-Olivier Cyr étudie longuement les tendances éphémères du réseau social. «Je scrolle, je scrolle et à un moment donné, j’ai une illumination de quelque chose que je peux mettre en lien avec le déménagement. Je demande à mes jeunes employées à la comptabilité de me confirmer que c’est vraiment drôle, et, si ça passe, on le filme dans les 24 heures pour rester dans la fenêtre de popularité du trend. Ça va vite !»

S’il a été difficile de convaincre les employés au départ, on a rapidement réalisé au Clan Panneton le pouvoir de la plateforme. «On nous arrête dans la rue pour nous parler de nos TikTok, et on remarque vraiment une nouvelle génération de gens qui viennent travailler pour nous parce qu’ils nous ont vus là. Ça nous amène aussi beaucoup de nouveaux déménagements», affirme Pierre-Olivier Cyr.

Le propriétaire estime que leur succès sur TikTok est dû aux particularités de la plateforme: «On n’a pas embarqué dans Instagram parce que c’est pas très intéressant de faire des belles photos de camion. TikTok, ça nous ressemble et l’algorithme est moins biaisé.»

Malgré le nombre grandissant d’abonnés, il n’a pas l’intention de faire que de la promotion sur le compte. «Les gens sur TikTok fuient la pub. Ils sont là pour passer un bon moment et rire. Je le fais parce que j’aime ça, parce que si tu te forces pour être drôle, ça ne marchera pas.»

Une plateforme pas comme les autres

C’est principalement l’algorithme basé sur le contenu qui différencie TikTok des autres réseaux sociaux majeurs, explique le spécialiste en communication et en marketing Alexandre Turcotte. Ce n’est pas le nombre d’abonnés qui va dicter ce qui se retrouve sur la page d’accueil d’un usager, mais bien si ça ressemble au contenu qu’il regarde et avec lequel il interagit.

«Les gens qui réussissent ne sont pas des célébrités au départ, et ça, c’est unique à TikTok», précise-t-il.

Les contenus ont aussi une plus longue durée de vie sur TikTok que sur les autres réseaux. Une vidéo peut apparaitre sur la page d’accueil d’un usager une semaine après sa parution et même parfois jusqu’à 90 jours.

Cela permet à n’importe quel créateur ou entreprise de se faire connaître, même si son contenu est très niché. «Attention, ce n’est pas de la magie, met en garde Alexandre Turcotte. Il faut du travail et une dose de talent. Il faut être drôle, clair, près des gens, constant.»

L’originalité est primordiale pour percer selon lui. «Même quand on suit les trends, il faut trouver un angle nouveau. Sinon, pourquoi regarderait-on une vidéo qu’on a déjà vue?» Pour les marques qui voudraient faire le pas sur TikTok, avoir une figure de porte-parole pour humaniser le contenu est aussi important.

Cette particularité refroidit encore bon nombre d’entreprises qui craignent de se casser les dents sur la plateforme, malgré sa popularité.

«C’est un risque qui existe. On a vu des compagnies tenter de faire des TikTok se faire ramasser dans les commentaires parce que les gens avaient eu de mauvaises expériences de travail avec eux, ou que l’image de marque était mauvaise», prévient le spécialiste en marketing.

Néanmoins, pour les entreprises qui réussissent, c’est encore payant. Même si la progression de la popularité de TikTok ralentit, le déclin n’est pas à prévoir bientôt, selon Alexandre Turcotte. «Avec sa popularité, il y a plus de monde et plus de pubs, mais l’application change rapidement et est très réactive. Il y a encore moyen de s’y faire connaître.»

Pour Pierre-Olivier Cyr du clan Panneton, TikTok aura aussi été un moyen de tisser des liens avec son auditoire, mais aussi avec d’autres compagnies présentes sur l’application. «Il n’y a vraiment pas de compétition ou de bitcherie, c’est un anti-déprime!»

