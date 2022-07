God of War Ragnarök: PlayStation confirme la date de sortie [VIDÉOS]

Partager







Mercredi matin, PlayStation a présenté une bande-annonce surprise du très attendu God of War Ragnarök, et a enfin annoncé la date de sortie du jeu.

Les fans seront ravis d’apprendre que le jeu arrivera à temps pour les Fêtes, le 9 novembre prochain sur PlayStation 5 et PlayStation 4.

En plus de la bande-annonce en CG qui nous montre un aperçu des dangers qu’attendent Krathos et son fils Atreus, PlayStation a aussi présenté une vidéo des éditions Jötnar et Collector de God of War Ragnarök, déballées par les acteurs qui interprètent les deux personnages principaux.

Courtoisie PlayStation

L'édition Jötnar comprend:

Un code pour le jeu God of War Ragnarök PS4 et PS5;

Un disque vinyle de 7 pouces comprenant la musique de Bear McCreary;

Trois épinglettes représentant Faye, Kratos et Atreus;

La légendaire bague de Draupnir avec un sac rouge;

Un ensemble de dés métalliques de Brok;

Une carte de Yggdrasil en tissu;

Un steelcase (disque du jeu non inclus);

Deux statuettes de 2 pouces des jumeaux Vanir;

Une réplique de Mjölnir de 16 pouces.

L'édition de collection comprend:

Un code pour le jeu God of War Ragnarök PS4 et PS5;

Un ensemble de dés en bois de Dwarven;

Un steelcase (disque du jeu non inclus);

Deux statuettes de 2 pouces des jumeaux Vanir;

Une réplique de Mjölnir de 16 pouces.

Trois autres éditions sortiront en même temps: l’édition de lancement, l’édition standard et l’édition deluxe. De plus, si on achète la version PS4 du jeu, on pourra mettre à niveau le jeu pour PS5 pour seulement 10$US.

L’édition deluxe comprend l’armure de Kratos «Darkdale», l’ensemble d’Atreus «Darkdale», des poignées pour les Blades of Chaos «Darkdale», une poignée pour la Leviathan Axe «Darkdale», la bande sonore originale du jeu, un mini-artbook, un ensemble d’avatars et un thème pour PS4. Ces mêmes items sont aussi inclus dans les éditions de collection et Jötnar.

God of War Ragnarök sortira sur PS5 et PS4 exclusivement le 9 novembre 2022. Selon Sony Playstation, on pourra précommander le jeu dès le 15 juillet 2022 à 10h du matin.

Voici des photos tirées de la nouvelle bande-annonce:

