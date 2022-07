Grace Van Dien et Mason Dye de Stranger Things 4 seront au Comiccon de Montréal

Partager







Bonne nouvelle pour les amateurs de la série Stranger Things: Grace Van Dien et Mason Dye seront au Comiccon de Montréal, qui a lieu du 8 au 10 juillet.

Les acteurs, qui incarnent Chrissy et Jason dans la saison 4 de Stranger Things récemment diffusée sur Netflix, participeront au Comiccon samedi et dimanche juillet. Selon le site Web de l’événement, ils seront disponibles pour prendre des photos et signer des autographes, mais leur horaire n’est pas encore confirmé.

Comiccon de Montréal / Netflix

Grace et Mason s’ajoutent à la longue liste d’invités du Comiccon de Montréal, qui comprend James Marsters, Robert Patrick, Malcolm McDowell, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Charles Martinet et plus encore.

Les billets sont en vente sur le site web du Comiccon de Montréal. L’entrée sera gratuite le vendredi, le samedi et le dimanche pour les enfants de 5 ans et moins, de même que le vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.

