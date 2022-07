Les Québécois partagent des chocs culturels qu’ils ont eu dans d’autres provinces

Partager







On parle souvent de comment le Québec est différent du reste du Canada (ROC), mais c’est impossible de comprendre à quel point c’est vrai avant d’être sorti de la belle province.

Sur le subreddit /r/Quebec, stefaniied a demandé aux autres redditors quel était le plus gros choc culturel qu’ils avaient vécu lors d’un voyage dans une autre province.

Nous avons amassé quelques-unes des meilleures réponses, mais vous pouvez lire la discussion entière ici.

Quand j'avais 20-22 ans j'ai participé à des compétitions qui m'ont fait passer pas mal de temps avec des gens de partout au canada. Je me souviens une fois on revenait d'une activité, 2 filles québécoises et un gars albertain. On est tous les trois en couple sérieux/long terme (pour cet âge là mettons). Le gars est fiancé.

Les deux québécoises on était toute les deux surprises, on connaissait personne de notre âge marié ou fiancé.

Le gars albertain était surpris qu'on soit surprises, nous demande quand est-ce qu'on avait l'intention de se marier.

On est comme, "idk never?", ça l'a ben choqué. Sa réponse c'était dans le realm du "ben là, tu l'aime pas ton chum? Pourquoi tu veux pas le marier si tu l'aimes?"

C'était un choc culturel des deux bords je pense!

-Jellyka

À toronto il n'y a pas de bière dans les dépanneurs, et c'est hallucinant le nombre de tim hortons. On s'entend que c'est degeulasse du tim hortons. Yen a un à pratiquement chaque coin de rue

-CisgenderedManatee

Quand je suis allé en Alberta, dans une ville en banlieue de Calgary :

Les drapeaux canadiens partout. Dont un immense qui flottait au-dessus du village presqu’au complet tellement il était gros.

Les automobilistes s’arrêtent aux traverses piétons. Genre à 100 mètres avant la traverse, si quelqu’un marche proche, l’automobiliste s’arrête déjà.

-jchnrd

J'ai déménagé en Ontario en 2015. J'ai quasiment fait une crise de coeur en voyant une école Catholique. Je sais que ca existe au Québec aussi, mais il y en a une dans chaque ville ici...

-furtimacchius

Je sais pas si c'est commun dans le coin de Edmonton ou si c'était juste dans cette maison spécifique, mais il y avait un portrait de la reine dans le salon. (Et non, c'était pas un billet de 20$ sur la table)

-Polatouche44

Des Ontariennes m'ont déjà dit qu'elles trouvaient insultant que les Québécoises gardent leur nom après le mariage. Pour elles c'est inpensable et ça serait un manque de respect envers leur mari.

-chocotripchip

Une énorme pancarte anti avortement près juste avant celle de la ville dans le nord du B.C.

Imagine :

L'AVORTEMENT EST UN PÉCHÉ!

Bienvenue à Shawinigan!

Je pensais que c'était un truc américain.

-Sorrows

Les liquorstores partout en Alberta, et aussi le 5% de taxes. Quand ça ma couté 1.05 au dollarama c'était mind "fuckant".

-zaxyepomme

Aussi sur le Sac de chips:

