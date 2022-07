Martin Juneau annonce la fermeture du populaire bar laitier Monsieur Crémeux

Partager







Après la boutique Le Petit Coin, la boutique Pastaga et le caviste Cul-Sec, voilà que la crèmerie Monsieur Crémeux située dans la Petite-Italie met la clé sous la porte à son tour.

C’est le cœur gros que le chef Martin Juneau a annoncé cette fermeture plus tôt aujourd’hui au grand dam des Montréalais et Montréalaises.

Depuis 2012, Monsieur Crémeux était LA place où il était possible de trouver d’incroyables desserts glacés. Autant à son comptoir sur la rue Beaubien que dans son camion de rue, l’endroit se plaisait à offrir à ses clients des créations glacées originales. En saison estivale, le «food truck» était toujours de la partie dans le Vieux-Port pour rassasier les dents sucrées. C’est certain qu’on va s’ennuyer de ce camion de rue lors des chaudes journées d’été.

Martin Juneau remercie la fidélité de sa clientèle dans une publication Facebook parue en matinée mercredi. « J'ai peut-être eu besoin de digérer moi-même la nouvelle avant de l'annoncer...Mais après avoir célébré ses 10 années d'existence, Louis-Philippe et moi vous annonçons que Monsieur Crémeux tire sa révérence et prend une retraite bien méritée.» écrit le chef.

«Combien de gens aura-t-il rendus heureux, ne fût-ce qu'en déambulant dans les rues de Montréal?! Et que dire du nombre incalculable de friandises glacées distribuées aux enfants de 2 à 98 ans!» enchaîne-t-il.

L’année de pandémie aura eu raison de ses deux boutiques : Le Petit coin et la Boutique Pastaga qui elles aussi ont dû fermer.

«Un gros merci pour tout, cher cornet moustachu.» conclut Martin Juneau dans sa publication.

En octobre dernier, Martin Juneau a fièrement ouvert le Chabanelle situé dans la Cité de la mode dans Ahuntsic. Ce nouveau projet brouille la ligne entre comptoir à café et brasserie idéale pour le 5 à 7. Des cafés, des petits-déjeuners et des lunchs pour emporter le jour, mais aussi du bon vin, des cocktails et de la pizza pour les 5 à 7 y sont servis. Le restaurant Pastaga dans la Petite-Italie est toujours de service et propose un menu alléchant cet été. À découvrir!

