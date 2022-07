Nintendo: une nouvelle Switch OLED aux couleurs de Splatoon 3 arrive bientôt [PHOTOS]

Partager







Mercredi matin, Nintendo a présenté une édition spéciale de la console Nintendo Switch OLED ultra colorée, au thème de Splatoon 3.

• À lire aussi: Cuphead: le bien-être des employés, une priorité pour Studio MDHR [ENTREVUE]

• À lire aussi: La Tournée estivale Nintendo Switch s’arrêtera à Saint-Hyacinthe et Sherbrooke

Ornée d'éclaboussures colorées et de design qui rappelle Cité-Clabousse, la console Nintendo Switch édition spéciale Splatoon 3 comprend une manette Joy-Con jaune dégradée et une bleue aux dessous blancs, ainsi qu’une station d'accueil Nintendo Switch blanche parsemée de graffitis. La Nintendo Switch édition Splatoon 3 arrivera en magasin et en ligne le 26 août, à quelques jours de la sortie du jeu, pour 469,99 $. À noter que l’ensemble ne comprend pas le jeu.

Courtoisie Nintendo

Par le fait même, Nintendo a aussi présenté une manette Nintendo Switch Pro thématique Splatoon 3 au prix de 99,99$, ainsi qu’un étui de transport à 32,99$, qui seront disponibles le 9 septembre, à la sortie du jeu.

Courtoisie Nintendo

En attendant la sortie du jeu, on peut précommander Splatoon 3 chez certains détaillants, dans le My Nintendo Store et dans le Nintendo eShop.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s