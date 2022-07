Turbo Kid: du nouveau «gameplay» du jeu présenté au Comiccon de Montréal [VIDÉO]

Partager







Si vous allez faire un tour au Comiccon de Montréal ce vendredi 8 juillet, ne ratez pas l’occasion de voir du nouveau gameplay du prochain Metroidvania québécois, Turbo Kid.

Basé sur le film post-apocalyptique du même nom, Turbo Kid est un jeu de type Metroidvania sanglant en pixel art, où le personnage principal, The Kid, traverse les ruines des Terres Désolées à dos de son vélo BMX.

Lors du Comiccon de Montréal, on pourra se joindre à Guiz de Pessemier lors du panel «Le Jeu C’est Sérieux!», vendredi 8 juillet à 18h30. Du nouveau gameplay sera montré au public lors d’une grosse séance de jeu. Pour assister au panel en question, vous devez avoir un billet pour accéder au Comiccon. Les billets sont en vente en ligne ici.

Turbo Kid est actuellement en développement par le studio montréalais Outerminds, à qui on doit les nombreux jeux de PewDiePie sur mobile. Cette production 100% québécoise est basée sur le film sorti en 2016, réalisé par François Simard, Anouk Whissell, and Yoann-Karl Whissell et mettant en vedette Munro Chambers, Laurence Lebœuf et Michael Ironside.

La sortie du jeu est prévue en 2022, et on peut maintenant l’ajouter à notre liste de souhaits sur Steam, en attendant sa sortie.

