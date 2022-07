Accusée de transphobie, Bette Midler réagit

Partager







Bette Midler se défend de toute transphobie et appelle à l’union pour la sauvegarde de la démocratie.

La star de la chanson et du cinéma a répondu aux critiques concernant un message sur Twitter, du 4 juillet, dans lequel elle s'en prenait à l'utilisation d'un langage non genré, où le terme «femme» disparaissait au profit de termes neutres («personnes», par exemple) pour désigner les personnes transgenres ou non binaires.

Dans ce même message, elle exprimait son inquiétude quant à l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis – annulation qui signifie que les dirigeants de chacun des États américains peuvent rendre l'avortement illégal.

Après une vague de commentaires en ligne, Bette Midler a répondu sur Twitter le 5 juillet pour expliquer que son message précédent était une réponse à un article «fascinant» publié dans le New York Times en début de semaine.

«Il n'y avait aucune intention d'exclusion ou de transphobie dans ce que j'ai dit; il ne s'agissait pas de cela, a-t-elle commencé. Il s'agissait de la même vieille me*de que les femmes – TOUTES LES FEMMES – supportent depuis les hommes des cavernes. Même à cette époque, les hommes étaient en tête de liste. Mais sérieusement, les amis, si quelqu'un qui a lu ce tweet pense que je n'ai rien d'autre que de l'amour pour les personnes marginalisées, allez sur Wikipedia et tapez mon nom!»

Bette Midler a poursuivi en insistant sur le fait qu'elle a toujours soutenu la communauté LGBT.

«Je me suis battue pour les personnes marginalisées d'aussi loin que je me souvienne. Pourtant, si vous voulez rejeter mes soixante ans d'amour et de préoccupation avérés pour un tweet qui a accidentellement mis en colère les personnes que j'ai toujours soutenues et adorées, qu'il en soit ainsi, a poursuivi l'actrice de Beaches. Mais la vérité, c'est que la démocratie nous glisse entre les doigts! Je suis à fond pour essayer de sauver la démocratie pour TOUT LE MONDE. Nous devons nous unir, car, au cas où vous n'auriez pas fait attention, divisés, nous tomberons définitivement.»

En réponse à la déclaration de Bette Midler, la politicienne américaine Stephanie Byers – première personne ouvertement transgenre à siéger à l'assemblée législative du Kansas – lui a demandé d'en faire plus.

«Bette, je suis la première amérindienne transgenre élue à une législature d'État aux États-Unis. Les personnes contre les femmes trans utilisent votre tweet comme preuve que même les libéraux sont contre la communauté trans. Si ce n'est pas le cas, dites spécifiquement que les hommes et les femmes trans sont des hommes et des femmes», a-t-elle lancé.

