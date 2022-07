Audrey-Louise confirme sa rupture et parle de sa relation avec Édouard

Partager







La Ronde a tenu sa traditionnelle soirée VIP le 29 juin où le magazine 7 Jours croisé Audrey-Louise Beauséjour de la plus récente édition de Star Académie.

Lorsque questionnée au sujet de sa vie amoureuse, Audrey-Louise a finalement confirmé la rumeur comme quoi elle n’était plus en couple avec Benjamin Nadeau, son conjoint des dernières années et père de sa fille, Adèle.





«Nous étions ensemble depuis quatre ans et demi, mais Star Académie est venue brasser des choses. Nous avions une maison, nous avons un enfant ensemble, mais ça ne marchait plus entre nous. Nous avons donc pris la décision commune de nous laisser. Ça n’a pas été facile, mais ça se passe bien. Nous tentons de faire ce qui est le mieux pour notre fille dont nous avons la garde partagée. Nous essayons de vivre ça le plus doucement possible et nous nous laissons de l’espace», a dit la chanteuse.

Audrey-Louise a aussi répondu à la rumeur voulant qu’elle fréquente l’Académicien Édouard Lagacé.

«Je ne vais pas mentir, nous sommes effectivement très proches, mais nous prenons ça au jour le jour. Nous verrons pour la suite des choses», a-t-elle simplement expliqué.



L’artiste est aussi très heureuse d’avoir décroché un rôle dans la comédie musicale La mélodie du bonheur, qui sera présentée à l’été 2023. «Je suis très contente que Gregory Charles ait pensé à moi pour le rôle de Liesl von Trapp, l’aînée de la famille.»

