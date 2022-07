Le créateur de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi est décédé à 60 ans

Partager







Mercredi matin, Kazuki Takahashi, le créateur du manga et jeu de cartes à succès Yu-Gi-Oh!, a été retrouvé sans vie dans le sud du Japon, selon ce que rapportent les médias japonais.

La Garde côtière du Japon aurait retrouvé l’homme de 60 ans flottant en mer et portant de l’équipement de plongée avec masque et tuba, près de Nago, dans la préfecture d’Okinawa. On ne connaît pas la cause de son décès.

M. Takahashi, connu aussi du nom de Kazuo, a commencé à travailler comme dessinateur de mangas au début des années 1980, mais ce n'est qu'en 1996 qu’il a connu un succès international avec Yu-Gi-Oh!, l'histoire d'un garçon aux cheveux hérissés qui défie ses ennemis de duels impliquant des jeux magiques.

Yu-Gi-Oh! ne devait être qu'une courte histoire, mais le manga a finalement été publié pendant 8 ans dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump. Entre temps, il y aura eu des films, des émissions de télé, des jeux vidéos, ainsi que des cartes à collectionner, pour rivaliser avec Pokémon, l'une des franchises les plus populaires du Japon.

L’annonce du décès de Kazuki Takahashi a créé une vague de condoléances et d’hommages sur les réseaux sociaux au Japon et partout dans le monde.