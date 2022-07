Nintendo: voici un nouvel ensemble LEGO mettant en vedette Bowser qu’on veut absolument avoir [PHOTOS]

Partager







LEGO a dévoilé un ensemble digne de la grandeur et la splendeur du roi des Koopas, Bowser, et on prédit qu’il sera très populaire auprès des fans de Nintendo!

L’ensemble LEGO Le Mighty Bowser comprend 2807 morceaux et sera vendu au prix de 349,99 $. En plus d’être un objet parfait à exposer dans son salon, le Mighty Bowser peut aussi être jumelé avec le Pack de démarrage LEGO Super Mario. Ainsi, LEGO Mario, LEGO Luigi ou LEGO Peach peuvent affronter Bowser à l’aide du jeu électronique.

Bowser mesure plus de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur, présentoir inclus. Le kit utilise des éléments LEGO inédits pour les pics de Bowser et inclut de nombreuses fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton actionnant sa tête et son cou. Ses bras et ses doigts sont également mobiles.

Le nouvel ensemble LEGO Le Mighty Bowser sera disponible le 1er octobre pour 349,99 $ en ligne et chez les détaillants participants.

