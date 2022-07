Noémie Dufresne se fait mettre dehors d’une cathédrale célèbre à cause de son habillement inapproprié

Partager







La ville de Séville en Espagne est connue pour trois choses.

Ses oranges, son barbier et sa cathédrale.

Par contre, une de ces trois choses-là n'a pas été trop accueillante envers l’influenceuse québécoise Noémie Dufresne (indice: ce ne sont pas les oranges).

La saga débute lorsque la jeune femme publie une photo de son ootd (pour les vieux, ceci veut dire «outfit of the day»[pour ceux qui ne parlent pas l’anglais, ceci veut dire «habit de la journée»]) qui est essentiellement une robe courte en ce qui semble être de la dentelle.

Dans la story suivante, celle qui est la petite-fille de Pierre Dufresne affirme que les responsables de la célèbre cathédrale n’ont pas du tout apprécié son «drip».

«Guess what, je viens juste de me faire mettre dehors de la fameuse cathédrale de Séville parce que, il parait, que ma tenue n’est pas adéquate, but, whatever. Moi je pensais qu’elle était belle, mais il parait que les gens ici sont trop conformistes.»

Qui aurait cru que les institutions catholiques ne sont pas fans d’habits révélateurs?

Mais ce n’est pas tout. Dans une autre story, cette fois-ci filmée de l’arrière d’une calèche, Noémie affirme que le jugement ne s’est pas limité à la fameuse église.

«Mais pour vrai c’est pas juste la cathédrale, je me fais legit regarder partout, je pense même pas que je vais pouvoir aller au restaurant habillé comme ça va falloir que j’aille m’acheter une robe. C’est fou comment le monde sont coincé.»

Visiblement, les Espagnols n’étaient pas prêts pour elle.

Mais il reste encore la possibilité suivante: que tout ça soit un sketch. Comme les autres fameuses vidéos de la créatrice exotique.

