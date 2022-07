Sea of Stars: le RPG québécois sortira aussi sur PlayStation [VIDÉO]

Partager







Initialement prévu sur PC et Nintendo Switch, Sea of Stars aura aussi droit à des versions sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2023.

La nouvelle a été annoncée lors de l’évènement PlayStation Indies du 7 juillet, au grand plaisir des joueurs sur la plateforme de Sony.

La bande-annonce d'aujourd'hui présentait des images des premiers chapitres du jeu provenant des consoles PlayStation. Par le fait même, Sabotage Studio a confirmé dans son communiqué que le développement de la version PlayStation de Sea of Stars était en production depuis plusieurs mois.

Sea of Stars raconte l'histoire de deux enfants du solstice, Valere et Zale, destinés à devenir des guerriers du solstice. Combinant leurs pouvoirs du Soleil et de la Lune pour exécuter Eclipse Magic, ils se sont engagés à combattre les créatures monstrueuses de l'alchimiste maléfique connu sous le nom de Fleshmancer.

La bande sonore époustouflante, composée par Eric W. Brown de Sabotage Studio, a été créée en collaboration avec le légendaire Yasunori Mitsuda, à qui on doit notamment la musique de Chrono Trigger.

On se rappelle que le studio de Québec a finalement repoussé Sea of Stars à 2023, afin de prioriser le bien-être de ses employés et d’être en mesure d’offrir un jeu de qualité à la communauté.

