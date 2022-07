Un derecho colore le ciel en vert au Dakota du Sud

Partager







Les habitants du Dakota du Sud ont été témoin mardi d’un phénomène météorologique inhabituel. Juste avant qu’une ligne d’orages très puissante appelée derecho ne traverse quelques États du Midwest américain, la tempête a fait virer le ciel au vert.

Bien que les barèmes puissent changer d’une source à une autre, on parle d’un derecho lorsque les vents dépassent les 100 km/h et que la formation orageuse s’étend sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres.

Un tel phénomène a d'ailleurs frappé l’Ontario ainsi que l’ouest du Québec le 21 mai dernier.

«Ce genre de tempête passe rapidement sur une longue distance, produit des rafales très fortes, couvre un vaste territoire et maintient toujours une ligne droite», précise le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault.

Le 5 juillet, un derecho s'étendant sur plus de 385 kilomètres a traversé le Dakota du Sud puis certaines parties de l'Iowa, du Nebraska, du Minnesota et de l'Illinois. Des vents jusqu'à 160 km/h ont soufflé par endroit.

Ce phénomène est plutôt fréquent dans cette partie des États-Unis.

Des rafales de 145 km/h avaient été enregistrées lors d'un derecho tout aussi violent passé au même endroit, le 12 mai dernier.

«Il a souvent des rencontres violentes entre les masses d’air chaudes et humides du Sud, et celles plus fraîches venant du Canada», explique M. Legault. «C’est pour cette raison qu’il y a autant de tempêtes dans cette région.»

Pourquoi un ciel vert?

Avant que la tempête n'atteigne Sioux Falls au Dakota du Sud, il y a quelques jours, des milliers de personnes ont aperçu le ciel prendre une teinte de vert fluo.

Un ciel pareil est un peu moins habituel pour les habitants du Midwest.

«Il y a une multitude de raisons qui peuvent avoir amené cette couleur dans le ciel, ce n’est pas symptomatique de quelque chose en particulier», fait valoir le météorologue.

«Mais, on estime que c’est généralement à cause de la réfraction (phénomène lumineux) entre les particules en suspension comme les goulettes de pluie et les grêlons. Un peu à la manière d’un arc-en-ciel», poursuit-il. «Ce n’est rien de dangereux, c’est juste un spectacle différent.»

Tout dépend donc de la façon dont la lumière du soleil interagit et se disperse parmi les différentes particules de l'atmosphère.

Un ciel vert avant ou pendant un orage peut aussi être un indicateur de forte grêle, selon le service météorologique des États-Unis.

Il n'y a pas eu de grêle généralisée associée au derecho mardi, mais le service météorologique a reçu quelques rapports de grêle dispersée.

Des grêlons de la taille d'une balle de baseball ont accompagné des rafales de 135 km/h à Lake Wilson, au Minnesota, par exemple.

Le service météorologique a également reçu des dizaines de rapports de dégâts causés par la tempête, du Dakota du Sud à l'Illinois.

Les vents ont abattu des lignes électriques, des silos à grains et des arbres, dont certains sont tombés sur des maisons et des véhicules. Des dizaines de milliers de clients des services publics ont été privés d'électricité.

Changements climatiques

Est-ce que les changements climatiques causeront plus derechos dans le futur?

«C’est trop tôt pour le dire», soutient Simon Legault.

«Dans le contexte des changements climatiques cependant, le temps violent devrait se manifester de façon plus importante et plus fréquente», dit-il. «Il pourrait aussi y en avoir plus comme la période des orages et des tempêtes estivales sera prolongée dans le temps.»

— Avec les informations du New York Times et du Washington Post