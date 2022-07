Une incroyable maison d'architecte de style Japandi à vendre pour 1 250 000$ à La Conception

Partager







Ce chef d'oeuvre de maison de style Japandi sise au milieu de la forêt des Laurentides, dans la charmante ville de La Conception. Il s’agit du parfait lieu pour renouer avec la nature le temps d’une retraite bien méritée.

Le terrain boisé et très intime fait plus de 64 000 pieds carrés.

Abordant un style Japandi, cette maison marie minimalisme japonais et les influences déco de la Scandinavie. Elle fut dessinée par la réputée firme d'architectes YH2. C’est une construction de 2011.

Avec des fenêtres du sol au plafond, la majorité de la propriété est constituée de verre. Les futurs propriétaires pourront donc profiter de magnifiques vues sur la nature environnante qu’importe la pièce dans laquelle ils se trouvent.

Des planchers de bois pâle, des murs en bois de différentes essences, des fenêtres de cèdre espagnol et une finition extérieure en bois de cèdre du Québec ajoutent à l’aspect minimaliste de l’endroit.

Somme toute, la propriété propose une grande cuisine ouverte, une salle à manger, un salon, une salle de bain et deux chambres. La maison est vendue entièrement meublée.

Au salon, c’est le foyer suspendu central qui en met plein la vue. Un meuble de rangement intégré est aussi très pratique.

Les deux chambres sont de bonne taille et profitent d’incroyables fenêtres. La forêt fait partie intégrante de la décoration.

Dans l'une des chambres se trouve un lit superposé fait sur mesure qui est idéal pour les personnes qui aiment héberger les amis et la famille.

Dans la salle de bain, vous trouverez un bain autoportant et une douche indépendante. La salle de bain s’ouvre sur l’extérieur et fait compétition aux plus beaux spas du Québec.

Un sauna privé, avec des vues sur la forêt, se trouve dans la maison.

Une immense terrasse aménagée avec un spa, une zone de détente et une table de massage se trouve à l’arrière.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette magnifique maison!

Une adorable cabane dans les arbres se cache sur le terrain.

Les futurs propriétaires (les chanceux) pourront profiter du quai privé qui donne sur le sublime lac Lauzon reconnu pour sa tranquillité. Montagnes, rivières, lacs, randonnées, stations de ski se trouvent à proximité afin de reconnecter avec la nature. Le village de Mont-Tremblant est à seulement 15 minutes de voiture.

C’est Victoria Marinacci, Raymond Dalbec et Monica Genest de Sotheby’s qui s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 1 250 000$.

