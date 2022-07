Vasectomie: voici ce qu'il faut savoir sur cette procédure qui gagne en popularité

Partager







La vasectomie, est-ce que c’est un bon moyen de contraception? Oui, mais ça dépend de ce que vous recherchez, selon un médecin spécialiste. Comment ça fonctionne, combien ça coûte, quels sont les délais? On répond à vos questions.

Cette semaine, l’humoriste Arnaud Soly a publié sur les réseaux sociaux qu’il avait été vasectomisé.

Sa publication a été fortement applaudie par de nombreux internautes, qui l’ont vu e comme un rappel que les hommes aussi peuvent (et doivent) s’impliquer dans la contraception.

Depuis le reversement de Roe V. Wade aux États-Unis, la vasectomie semble gagner en popularité, ont rapporté plusieurs médias américains. Les recherches en ligne sur la vasectomie sont en pente ascendante chez notre voisin du Sud depuis, mais aussi au Canada, selon Google Trends.

AFP Une manifestation en opposition au renversement de Roe c. Wade, le 24 juin dernier, à Los Angeles.

Des hommes partagent la nouvelle de leur vasectomie sur les réseaux sociaux, faisant valoir que les grossesses non-désirées ne sont pas que le fardeau des femmes.

C’est quoi, une vasectomie?

Cette méthode de stérilisation masculine consiste à couper le canal qui amène les spermatozoïdes des testicules vers l’éjaculation, explique le Dr Elroy Shuker de la Clinique de vasectomie à Montréal. Le docteur cautérise (l’équivalent de brûler) les deux bouts du tuyau pour empêcher les spermatozoïdes de s’évader.

La procédure a lieu en clinique médicale et dure généralement une dizaine de minutes, sous anesthésie locale. Le tout se fait généralement sans douleur. Certaines personnes vont ressentir un tiraillement au niveau des organes génitaux.

Est-ce que c’est efficace?

«La vasectomie est le moyen de contraception le plus efficace au monde», soutient le Dr Shuker, qui mentionne que plus 99,9% des procédures mènent à une stérilisation permanente.

Les moyens de contraception dits féminins ne sont pas aussi efficaces, précise-t-il. La ligature des trompes de Fallope – l'équivalent de la vasectomie pour ceux qui possèdent un utérus - est beaucoup plus douloureux.

Est-ce que c’est réversible?

Techniquement, une vasectomie peut être réversible. La procédure, nommée vasovasostomie, se fait par une chirurgie afin de reconnecter les deux bouts du tuyau ensemble. Celle-ci dure plus de deux heures et nécessite une anesthésie générale.

Toutefois, elle n’est efficace que dans 50 à 70% des cas, si la procédure est faite dans les dix années suivantes. Après cette période, d’autres options sont possibles, mais les chances de réussite sont encore plus faibles.

«Quand on fait une vasectomie, on veut que ça soit pour la vie», lance le Dr. Shuker. Il est donc important de voir une vasectomie comme un moyen de contraception permanente et non comme une technique temporaire, insiste-t-il.

Qui devrait considérer une vasectomie?

Généralement, ce sont les hommes entre 35 et 50 ans, qui sont satisfaits de leur vie familiale et qui ne veulent plus de «surprise de grossesse» qui décident de se faire vasectomiser, explique-t-il.

La vasectomie est une décision qui doit être prise en couple, assure le Dr Shuker.

Si la partenaire éprouve des effets secondaires de sa contraception (le stérilet ou la pilule, par exemple) depuis plusieurs années, l’homme peut décider de «prendre la relève», poursuit-il.

Même si la vasectomie est possible dès l’âge de 18 ans, le Dr Shuker mentionne que ce n’est pas la meilleure option pour les hommes qui ne sont pas encore certains de vouloir des enfants. Selon lui, il est préférable d’attendre d’avoir une relation plus stable afin de prendre une décision en couple.

Est-ce que la vasectomie va affecter la libido?

Se faire vasectomiser n’aura aucune incidence sur la vie sexuelle de la personne.

La libido, l’érection et l’éjaculation, dont 3% est constitué de spermatozoïdes, resteront les mêmes qu’avant la procédure, assure le Dr Shuker.

Combien ça coûte et quels sont les délais?

Au public, la vasectomie est couverte par le Régime d’assurance maladie du Québec depuis 2017.

Le Dr Michel Labrecque de la clinique Vasectomie Québec indique que les délais pour obtenir un rendez-vous de consultation téléphonique sont d’un mois. La vasectomie se fait dans les semaines qui suivent cette rencontre.

Photo Stevens LeBlanc, Le Journal de Québec Le Dr Michel Labrecque

Hors des grandes villes, il est possible que les délais soient plus longs, affirme celui qui travaille dans la ville de Québec.

La clinique privée du Dr Shuker offre un délai maximal d’une semaine avant d’obtenir une consultation et une vasectomie, le jour même. Il charge 800$ pour la procédure et les suivis qui pourraient survenir par la suite.

Est-ce que c’est fréquent au Québec?

Depuis plusieurs années, le Québec est qualifié comme étant le champion du monde de la vasectomie en raison de son nombre élevé de procédures effectuées annuellement.

Entre 12 000 et 13 000 vasectomies sont effectuées par année dans la province. La vasectomie est quatre fois plus populaire que la ligature des trompes de Fallope. Cette mesure est toutefois permanente et irréversible.

Le Dr Shuker complète entre 1500 et 2000 vasectomies par année.

Le tiers des hommes québécois sont vasectomisés avant l’âge de 50 ans.