10 paires de faux cils abordables et faciles à appliquer

Pour un look de soirée, agrandir le regard et créer un look éventail à faire rêver, les faux cils sont les compléments parfaits. Nous vous présentons quelques paires pas chères et faciles à appliquer.

Peut-être êtes-vous novices en la matière, mais après quelques pratiques, les faux cils seront votre arme secrète pour le look de femme fatale. Magnétiques, à coller, auto-adhésifs, vous trouverez certainement une formule qui vous convient. Le regard de braise et l'oeil de biche seront des plus spectaculaires.

Voici 10 paires de faux cils abordables pour amplifier vos looks.

1. Faux cils magnétiques Boujee de Quo Beauty, 26$ chez Pharmaprix

2. Lot de 5 paires de faux cils et eyeliner magnétiques de Bonloe, 15$ sur Amazon

3. Système de faux cils longue tenue JUMBO! de NYX, 25$ en ligne

4. Faux cils Iconic House of Lashes X Sephora Collection, 16$ chez Sephora

5. Lots de 5 paires de faux cils Ever EZ de KISS, 13,97$ chez Walmart

6. 60 faux cils individuels Wicked Lashes de NYX, 4$ en ligne

7. Faux cils magnétiques demi-diffus de Ardell, 29$ en pharmacie

8. Faux cils Norvina de Anastasia Beverly Hills, 16$ chez Sephora

9. Lot de 5 paires de faux cils auto-adhésifs de Clear Hair, 14$ sur Amazon

10. Lot de cils individuels de Ardell, 6,50$ sur Amazon

