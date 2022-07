Assassinat de Shinzo Abe: 5 autres personnalités politiques tuées (ou presque) par balles

Partager







L’attaque mortelle contre l’ex-premier ministre japonais Shinzo Abe n’est pas la première et ne sera probablement pas la dernière à l’endroit d’un chef d’État. De JFK au pape Jean-Paul II, voici cinq personnalités politiques qui ont été tuées... ou presque par balles.

• À lire aussi: L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe assassiné en plein rassemblement

• À lire aussi: 11 personnalités disparues (qui ne sont pas JFK Jr.) qu’on rêve de revoir

• À lire aussi: Des centaines de coucous se réunissent au Texas pour le retour de JFK Jr.

John F. Kennedy

Le président chouchou des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est tué par balles à Dallas, le 22 novembre 1963.

La Maison-Blanche John F. Kennedy

L’assassin, Lee Harvey Oswald, profite d’une tournée présidentielle en voiture décapotable pour le tuer, le tout sous les caméras des médias et les yeux des milliers de personnes présentes.

L’ancien commando marine ayant vécu en Union soviétique est arrêté moins de deux heures plus tard et sera lui-même abattu par balles dans les jours qui ont suivi son arrestation.

Ronald Reagan

L’acteur américain de série B et président républicain des États-Unis, Ronald Reagan a lui aussi été tiré, lors de son mandat. Il a toutefois survécu.

Photo d'archives, AFP Le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, en 1987

Le 30 mars 1981, le chef d’État sortait d’un hôtel de Washington, lorsque John Hinckley a ouvert le feu en sa direction, blessant trois autres personnes. C’est une balle déviée par la limousine présidentielle blindée qui a atteint à la poitrine le président.

AFP

À l’époque, l’homme avait déclaré vouloir impressionner l’actrice Jodie Foster, qu’il avait vue dans le film «Taxi Driver».

Jean-Paul II

Ça peut en surprendre plusieurs, mais oui, le pape est une personnalité politique. Lorsqu’il est élu, le pontife devient souverain d’un des plus petits pays au monde, l’État de la cité du Vatican.

AFP

Le 13 mai 1981, alors qu’il faisait une tournée en papemobile de la place Saint-Pierre de Rome, avant une cérémonie religieuse, le pape Jean-Paul II est touché par deux balles tirées à bout portant

Malgré une perte importante de sang, le chef de l’Église catholique a survécu. Deux ans plus tard, il est allé en prison pour rendre visite à l’homme qui a tenté de lui enlever la vie, Mehmet Ali Ağca. Il l’a pardonné.

Benazir Bhutto

La première femme de l’ère contemporaine à avoir dirigé un pays musulman, Benazir Bhutto, a été froidement assassinée en pleine campagne électorale, lors d’un attentat-suicide survenu le 27 décembre 2007, au Pakistan.

AFP Benazir Bhutto

Les circonstances entourant sa mort restent encore floues à ce jour. Un assaillant lui aurait tiré une balle au cou, avant de déclencher sa charge explosive à proximité de son convoi.

Au total, 24 personnes y ont perdu la vie.

Jovenel Moïse

En pleine nuit du 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est tué par balles dans sa résidence privée de Port-au-Prince. C’est un commando armé de 28 hommes qui a perpétré l’attentat.

Photo AFP

Trois des assaillants sont tués et une vingtaine d’individus, dont 18 anciens militaires colombiens, sont arrêtés. Un an après, le mystère perdure entourant l’identité de la personne ayant commandé l’assassinat et les motifs de l’attaque.

À voir aussi: