En Angleterre, un homme abuse de vitamine D et fait une surdose

Un Anglais a appris à la dure qu’il ne faut pas abuser des suppléments vitaminés, après avoir été victime d’une surdose de vitamine D. Le tout pourrait servir de drapeau rouge pour les personnes qui souhaiteraient incorporer ces petites pilules à leur quotidien, selon le journal BMJ Case Reports.

C’est à la suite d’une visite chez un nutritionniste privé que l’homme en question, dont l’identité a été tue, a commencé à ingérer quotidiennement plus de 20 suppléments en vente libre, dont près de 150 000 UI de vitamine D. Le «régime» a duré deux mois.

Pour vous donner une idée, Santé Canada recommande une dose journalière de 600 UI (400 UI aux Royaume-Uni) pour un adulte d'âge moyen. Ce que prenait l’homme était donc 250 fois plus élevé que la norme canadienne et 375 fois plus forte que les recommandations britanniques.

Voici le reste des suppléments ingérés quotidiennement par l’homme:

vitamine K2;

vitamine C;

vitamine B2;

vitamine B3

vitamine B9;

vitamine B6;

oméga-3;

sélénium;

bioactif;

picolinate de zinc;

poudre de borax;

poudre de l-lysine;

wobenzyme N 400;

astaxanthine;

malate de magnésium ;

citrate de magnésium;

taurine pure;

glycine en poudre;

choline à haute teneur;

orotate de calcium;

des probiotiques;

glucosamine;

chondroïtine;

chlorure de sodium

Et soudain, la surdose

L’homme a mis fin à son régime après deux mois, puisqu’il souffrait de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhées et vomissements répétés, de crampes dans les jambes et de bourdonnements d’oreilles, notamment.

Un mois plus tard, les symptômes persistaient. Avant qu’il ne soit référé à un centre hospitalier, l’Anglais avait perdu près de 30 lb et ses reins étaient dans un piètre état. C’est alors qu’il a été diagnostiqué en surdose de vitamine D, aussi appelée hypervitaminose D.

Comment se produit la surdose?

Certaines vitamines, comme la A, D, E et K, ne sont pas facilement éliminées par l’organisme. Celles-ci sont plutôt stockées dans le foie et les cellules de gras jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires au corps humain.

Or, une trop grande quantité de vitamine D dans le sang entraîne une hypercalcémie, qui survient lorsque le taux de calcium dans le sang est supérieur à la normale, explique l’article du BMJ Case Reports.

L’hypercalcémie peut affaiblir les os, créer des calculs rénaux et interférer avec le fonctionnement du cœur et du cerveau, peut-on lire.

Où se retrouve la vitamine D?

Chez Santé Canada, on indique que les principales sources de vitamine D sont les aliments enrichis, comme le lait et la margarine, mais également le lait de chèvre, les boissons végétales et certains jus d’orange.

AFP

Les seules sources naturelles de vitamine D dans les aliments disponibles au Canada sont les poissons gras et le jaune d’œuf, indique-t-on.

L’American Academy of Pediatrics rapporte que prendre un bain de soleil en costume de bain durant 10 à 15 minutes générera de 10 000 à 20 000 UI de vitamine D3.

– Avec les informations de CNN