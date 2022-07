Le haut tube est de retour en 2022 et voici comment le porter cet été

Partager







Si vous étiez une adolescente ou une jeune adulte dans les années 2000, vous avez certainement porté le fameux haut tube, que tout le monde s'arrachait à l’époque.

Cette pièce de vêtement minimaliste était un incontournable de toutes les garde-robes et le parfait haut pour sortir dans les clubs ou encore bruncher entre amies. #Throwback

En 2022, le tube refait tranquillement sa place parmi nos vêtements, mais il n’est pas porté exactement de la même manière qu’il y a 15 ans.

On vous présente donc les façons modernes d’adopter le haut tube en 2022.

Écourté

On le sait, en 2022 encore, les hauts se font courts! C’est donc sans surprise que le haut tube porté durant cette décennie est court, au-dessus du nombril. On l’agence d’un pantalon à taille haute ou d'une jupe assortie pour un look chic à souhait.

Style corset

Le corsage ajoute une petite touche romantique au tube, ce qui convient parfaitement à nos ensembles d’été.

Version maillot

Une autre raison qui nous fait dire que le haut tube devient de plus en plus populaire? Sa version maillot est parmi les plus convoitées cet été!

À imprimé floral

Pour encore une fois surfer sur la vague romantique de l’été, l’imprimé se taille une place de choix! On opte pour un imprimé à petites fleurs ou pour un plus flashy qui nous rappelle les paradis polynésiens.

En tricot

Et pour celles qui veulent ajouter le haut tube à leur garde-robe d’automne, optez pour sa version en tricot, plus rigide et structurée, qui se mariera à merveille à vos vestes et vos pulls.

