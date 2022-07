«L'île de l'amour»: c'est la fin pour Angélie et William

Partager







Triste nouvelle, William et Angélie de L’île de l’amour se séparent.

On ne veut pas dire qu’on l’avait vu venir, mais...

Les deux anciens insulaires ont annoncé la nouvelle par le biais de la page Instagram de L’île de l’amour.

Ils disent avoir réalisé qu’ils n’étaient finalement pas compatibles en amour mais souhaitent tout de même préserver une bonne relation.

«William et moi avons pris la décision de nous séparer et de continuer nos chemins chacun de notre côté. Nous avons réalisé que nous n’étions pas compatibles amoureusement et que c’était mieux pour nous de mettre un terme à notre relation. Par contre, nous sommes en très bons termes et sommes très sereins par rapport à la situation. Nous espérons tout de même garder une belle relation d’amitié», explique Angélie.

On rappelle que Angélie et William se sont rencontrés lors de la fameuse Casa Amor alors que ce dernier était en couple avec Audrey. On connaît la suite!

Il y a beaucoup de gens qui jettent le blâme sur William. Ils croient que le principal intéressé a fait comme dans l’aventure et il est passé à la suivante.

Il a d’ailleurs pris le temps de répondre aux commentaires négatifs sous la publication.

Quoi qu’il en soit, on souhaite à chacun beaucoup de bonheur et une bonne introspection pour les mois à venir!

