Shane Wright lance tout un regard après sa sélection au repêchage!

Le jeune attaquant Shane Wright, prédestiné depuis longtemps à être repêché au tout premier rang du repêchage de la LNH en 2022, a lancé un intense regard en direction des tables des dirigeants de la LNH après avoir été snobé par trois équipes, jeudi soir.

Lorsque le centre est monté sur la scène du Centre Bell, il s’est directement tourné vers les tables des dirigeants des clubs de la LNH, tout juste après avoir serré la main du commissaire de la LNH, Gary Bettman.

Le jeune joueur venait d’être repêché au 4e rang de l'encan par le Kraken de Seattle, nouvelle équipe qui a fait son entrée dans la LNH l’année dernière. Ce fut une grosse surprise, alors que plusieurs analystes le plaçaient au premier rang depuis plusieurs mois.

Les Canadiens de Montréal ont en effet préféré jeter leur dévolu sur le slovaque Juraj Slafkovsky. Les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona, qui repêchaient respectivement au 2e et 3e rang, ont aussi préféré y aller avec un autre joueur.

Souhaitait-il faire passer un message directement au CH ? À vous de juger.

Malgré tout, l’attaquant a assuré ne pas avoir de regret après sa sélection. «J’ai été repêché par une équipe de la LNH qui a beaucoup de potentiel. Je m’en vais dans une belle ville et je jouerai devant des partisans passionnés. Évidemment, tu veux sortir au premier rang, mais je ne pourrais être plus heureux qu’en ce moment», a-t-il exprimé aux médias.

Le Canadien a été très actif lors de cette première ronde du repêchage. Après avoir repêché Slafkovsky, l’équipe a été impliquée dans un échange à trois clubs en laissant partir des choix au repêchage et l’espoir à la défense, Alexander Romanov, contre le jeune centre de 21 ans, Kirby Dach. La décision a été accueillie par les partisans avec un mélange de huées et d’applaudissements.

Les rondes 2 à 7 se dérouleront vendredi, toujours à Montréal.