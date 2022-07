Une soirée unique signée par le réputé restaurant Arvi aura lieu au Vignoble Domaine Bel-Chas en août

Partager







Une soirée vins et saveurs unique aura lieu en Chaudière-Appalaches le 13 août prochain, au Vignoble Domaine Bel-Chas.

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux des partenaires en début de semaine. Le restaurant Arvi et le Verre Pickl' concocteront, pour l'occasion, un menu six services. Ceux-ci seront accompagnés de six vins sélectionnés par le vignoble.

La soirée aura lieu dans le décor enchanteur de la serre du Vignoble Domaine Bel-Chas, ambiance intimiste et conviviale incluse. La serre accueille quelques événements similaires pendant l'année.

Le restaurant Arvi, de la 3e avenue de Limoilou, a été nommé meilleur nouveau restaurant au Canada en 2019, et il continue de charmer les papilles depuis. Son menu décline les produits de saison en des mets plus surprenants les uns que les autres, en versions végétarienne ou carnivore.

Ils feront équipe avec le Verre Pickl', de l'avenue Maguire, un établissement offrant des produits du terroir en version fraîche et santé ainsi qu'une sandwicherie des plus originales.

Ensemble, ils concocteront une carte que l'on devine particulièrement savoureuse, avec un parfait accord vins du Domaine.

Quelques chanceux en profiteront sur achat de billets, offerts en nombre très limité. L'accès est au coût de 200$, taxes et service inclus.

La mise en vente se fera le vendredi 8 juillet dès 11h, via un lien publié sur la page Facebook du restaurant Arvi.

La soirée aura lieu dans la magnifique municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse le 13 août prochain.

