Voici où manger LA meilleure poutine actuellement virale sur TikTok

La recherche de la meilleure poutine du Québec est un projet de vie en soi!

Il y a des milliers de restaurants et casse-croûtes qui offrent des poutines délicieuses, classiques ou revisitées, qu’il devient difficile d’en déclarer une seule comme LA meilleure.

C’est quand même ce qu’a tenté de faire le tiktokeur Niko Atsaidis en mangeant 50 poutines en 7 jours seulement. Il a ensuite dressé son palmarès des 5 meilleures selon lui.

Selon les papilles gustatives de Niko Atsaidis, c’est à Yamachiche, à la ferme Les Couleurs de la terre, que la meilleure poutine du Québec se cache.

Visiblement, le fait d’utiliser ses propres patates cultivées dans les champs de la ferme est payant pour cette entreprise familiale.

En plus de servir la meilleure poutine au Québec, Les Couleurs de la terre est une ferme agrotouristique. Il est donc possible de visiter le site, faire la rencontre de Gustave l’âne, des lapins Géant des Flandres, des poules, des dindes, etc. Un sentier en forêt permet même de se rendre jusqu'à la Grande Rivière Yamachiche.

Terrasse et hamacs se trouvent près du casse-croûte. C’est à cet endroit que vous pourrez vous-mêmes faire le test à savoir si l’endroit sert bel et bien la meilleure poutine di Québec!

Il faut savoir toutefois que vous ne serez pas les seuls à visiter la ferme et déguster la poutine. Depuis la publication de la vidéo TikTok, la ferme est plus populaire que jamais!

Les Couleurs de la terre

1200, Chemin de la Grande Rivière Nord, Yamachiche

Pour les curieux, voici les quatre autres poutines qui font partie du palmarès du tiktokeur.

#5 Cantine Annie - 27, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville

- 27, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville #4 Cantine Fringale - 100, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, McMasterville

- 100, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, McMasterville #3 Restaurant Labelle - 384, rue Principale, Lachute

- 384, rue Principale, Lachute #2 Restaurant Grégoire et Fils - 975, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier

