Vous voulez découvrir de nouvelles chansons ? Allez sur Twitch

Cela fait quelques années que TikTok s'est donné pour mission de lancer de nouveaux tubes. La plateforme chinoise a déjà fortement influencé la carrière d'artistes comme Lil Nas X, Lizzo et Doja Cat. Mais il semblerait qu'elle ait désormais de la concurrence du côté de... Twitch. Le géant du streaming vidéo en direct occupe une place de plus en plus importante dans l'écosystème musical. Décryptage.

Twitch prend le quatrième art très au sérieux. Pourtant, la plateforme filiale d'Amazon a longtemps été la bête noire de l'industrie musicale. Elle s'était attiré les foudres de l'influente Recording Industry Association of America en 2020, suite à de nombreuses infractions aux règles sur le droit d'auteur. Elle a depuis fait amende honorable en signant des partenariats avec Warner Music Group, Universal Music et le label indépendant Merlin.

Ces initiatives témoignent de la volonté de Twitch de se tailler une place de choix dans l'écosystème musical comme TikTok. Sans être une véritable plateforme de streaming à la manière de Spotify, QUB Musique ou Deezer, le réseau social est devenu l'un des principaux prescripteurs et sources de découverte musicale grâce à ses courtes vidéos addictives.

Twitch semble suivre le même chemin, si l'on en croit une étude que le géant du streaming vidéo en direct a réalisée avec Luminate. Plus de 2300 Américains entre 13 et 40 ans ont été interrogés sur leur utilisation de la plateforme. Il s'avère qu'un tiers d'entre eux découvre désormais de nouveaux titres et artistes grâce à Twitch.

Des fans d'EDM et de hip-hop

Plus étonnant encore, 54 % des sondés élargissent leurs horizons musicaux sur les bons conseils de streamers. Ces derniers recommandent souvent des chansons durant leurs lives, ou invitent même de grands noms de la chanson sur leur chaîne.

L'étude, qu'a pu consulter la revue spécialisée Music Business Worldwide, affirme également que les usagers de Twitch sont des mélomanes très engagés. Ils passent 21 % de temps en plus par semaine à écouter de la musique que «l'auditeur de musique lambda». Ils n'hésitent pas non plus à mettre la main au porte-monnaie pour entretenir leur amour pour le quatrième art : ils dépensent 46 % de plus par mois que le consommateur de musique moyen.

Les utilisateurs de Twitch ont toutefois des goûts musicaux très affirmés. Ils semblent particulièrement apprécier les musiques électroniques et l'EDM. Rien de bien étonnant étant donné que le genre est très présent dans les bandes-son des jeux vidéo. Ils plébiscitent également le hip-hop, le heavy metal, la musique classique, le jazz et la k-pop. Preuve, s'il en fallait encore une, que l'industrie musicale a tout intérêt à prendre les gamers très au sérieux.