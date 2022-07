Day Shift promet de l’action sanglante digne de Blade et de John Wick [VIDÉO]

Partager







Mettant en vedette Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg, le film d’horreur vampirique Day Shift arrive bientôt en ligne. Pour nous faire patienter, Netflix nous offre une bande-annonce sanglante à nous mettre sous la dent.

Dans cette vidéo remplie d’action, on suit le personnage principal, interprété par Jamie Foxx, qui doit trouver 10 000$ pour sa fille. À court d’argent, il demande l’aide au personnage de Snoop Dogg, qui le présente à une entreprise de nettoyage de piscine. Cette entreprise est en fait une façade pour une union secrète de chasseurs de vampires.

Le film a été réalisé par nul autre que J.J. Perry, qui a travaillé comme coordinateur de cascades sur Fast & Furious 9, The Fate of the Furious, Bloodshot et la franchise John Wick. Day Shift marque ses débuts en tant que réalisateur au cinéma et promet une foule de cascades effrénées. Bien qu’on soit habitué à voir Jamie Foxx dans des rôles dynamiques, on est curieux de voir si le rappeur Snoop Dogg jouera lui aussi les «Buffy». Bien sûr, on ne peut oublier Dave Franco, qui semble incarner un homme frêle et sans courage qui se pisse dessus dès le premier danger.

Day Shift devrait arriver sur Netflix le 12 août, faisant partie de la longue liste estivale de films originaux à venir sur la plateforme de diffusion.

