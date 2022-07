[PHOTOS] La Piscinette : une piscine d’eau salée éphémère installée dans un parc de Montréal

Partager







Dans le but d'offrir plus d’îlots de fraîcheur à Montréal, spécialement dans le quartier Sainte-Marie, la ville a inauguré récemment La Piscinette, une piscine d’eau salée éphémère.

Installé au parc Jos-Montferrand, près de la station de métro Frontenac, le bassin a été créé à partir d’un conteneur de 40 pieds.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

En plus de cette petite piscine temporaire, on retrouve à La Piscinette une aire de détente avec des hamacs, des chaises adirondack et des parasols. Il y a aussi du matériel de jeu comme des ballons de volley-ball, des raquettes et des petits outils pour jouer dans le sable.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Fabriquée au Canada au coût de 50 000$, la piscine pourrait éventuellement être déplacée dans d’autres secteurs de la ville selon les besoins.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On est dans un secteur où c’est très chaud, où il manquait peut-être d’un petit peu de services et d’activités, donc là on se retrouve avec à la fois un endroit qui nous permet de se rafraîchir, mais où il va y avoir une pléthore d’activités», a expliqué Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville de Montréal dans Ville-Marie.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Des camions de rue, des cours de yoga et des animations du Musée des Beaux-Arts sont aussi prévus sur les lieux.

Définitivement un endroit à visiter dans les prochaines semaines!

Retrouvez tous les détails et l'horaire de La Piscinette juste ici.

La Piscinette

Parc Jos-Montferrand, à l’angle des rues du Havre et Sainte-Catherine Est

Cliquez ici pour l'itinéraire

- Avec l'Agence QMI

