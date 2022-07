Resident Evil: une statue de Lady Dimitrescu de 89 cm qu’on ne peut cesser d’admirer [PHOTOS]

Partager







Lors du Comiccon de Montréal, le studio montréalais PureArts a dévoilé un nouvel objet de collection que les mordus de Resident Evil rêveraient d’avoir chez eux.

Connus pour leurs figurines et statuettes de haute qualité, les artisans de Montréal nous en ont mis plein la vue en dévoilant une statue à l’échelle 1⁄4 de Lady Dimitrescu, la vampire matriarche de Resident Evil Village qui a fait rêver Internet en entier.

Mesurant 89 cm, la statue peut être personnalisée selon notre humeur. Il est possible de lui retirer son chapeau, laissant ainsi ses cheveux soigneusement coiffés à la vue. Il est aussi possible de choisir entre deux poses de main: avec ses griffes complètement sorties ou une cigarette à la main.

Lady Dimitrescu porte une robe cousue sur mesure et est posée sur un piédestal orné de faux bois et de marbre.

On peut se procurer la statue de la grande dame pour 1499 $US. Seulement 666 exemplaires de la grande figurine seront produits et ceux-ci seront livrés à partir de l’été 2023.

