Coût de la vie à Montréal: des étudiants optent pour les régions

Partager







À cause de la crise du logement et du coût de la vie, qui ne cesse d’augmenter, étudier dans la métropole est devenu un luxe pour certains étudiants, à un point tel que certains ont décidé de changer leur plan d’avenir pour s’établir en région. Trois d’entre eux nous ont livré leur témoignage.

• À lire aussi: Même sans hausse, les droits de scolarité pèsent toujours lourd dans le budget des étudiants

• À lire aussi: Voici pourquoi le poulet rôti pourrait être un des seuls aliments à résister à l'inflation

Maude Gagnon, de Québec, a dû remettre son rêve à plus tard quand est venu le moment de choisir son cégep. Elle a dû troquer son école de rêve, le Collège Saint-Anne de Montréal, contre une école moins prestigieuse mais située dans sa ville natale. Elle s’est donc inscrite au Cégep Limoilou, à Québec, un peu à contrecœur.

Photo courtoisie Maude Gagnon

Selon ses calculs, vivre à Montréal aurait impliqué de «vider [son] compte-étude au complet», et ce, rien que pour ses années de cégep. Elle garde quand même son rêve bien en poche et elle espère être plus stable financièrement lorsqu’elle devra choisir son université, même si, selon elle, le coût des logements restera «toujours un problème».

«C’est l’enfer se trouver un logement» à Montréal

Emina Elezovic, de Sherbrooke, s’est résignée à étudier la médecine au Saguenay en septembre, même si son premier choix, l’Université de Montréal, l’avait admise.

La raison? Le coût de la vie à Montréal est «beaucoup plus cher» qu’au Saguenay. «Juste quand on commence à parler aux gens autour de nous qui ont un logement à Montréal, tout le monde a la même réponse, de laisser faire ça. Mon frère, par exemple, il habite à Montréal et je sais qu’il paie beaucoup trop cher», explique-t-elle.

• À lire aussi: Hausses de loyer: le gouvernement doit agir vu que les proprios ne respectent pas les règles, selon un organisme

Emina devra donc s’établir à cinq heures de route de chez elle, plutôt qu’une, pour étudier. «Si ce n’était pas du coût de la vie à Montréal, je serais clairement allée à l’Université de Montréal, mais je sais que c’est l’enfer de trouver un logement», indique-t-elle.

Québec plutôt que la métropole

Quand Charles s’est installé dans son petit logement de Montréal, en 2020, le choc fut important. C’est qu’il arrivait directement du Bas-Saint-Laurent, où tout est considérablement moins cher qu’en ville.

«Même au niveau de l’essence, il y a bien des places où le coût est quand même plus cher que ce qu’on paie en région. Et au niveau des assurances, tout coûte extrêmement plus cher. Tout ce dont tu as besoin, ce que tu veux acheter, ça coûte plus cher», fait remarquer l’étudiant de 21 ans.

Mais Charles, ne voulant pas abandonner, s’est retroussé les manches et s’est résigné à travailler jusqu’à 30 heures par semaine pour rembourser ses dépenses. Un train de vie qui l’a vite épuisé.

• À lire aussi: Hantés par leur dossier de crédit: des locataires incapables de trouver un logement

À bout, Charles a résilié son bail moins d’un an après son arrivée, puis il est parti pour Québec. Là, il n’a pas besoin de travailler autant et il peut se concentrer sur ses études à temps plein.

«Pour le même prix que ce que je payais à Montréal, j’ai encore mieux à Québec. J’ai besoin de travailler pas mal moins pour les mêmes dépenses», mentionne-t-il.

Pas d’amélioration en vue

De plus en plus d’étudiants pourraient décider de quitter la métropole ou de ne pas s’y installer en raison du coût important de la vie, une situation qui ne risque pas de s’améliorer.

• À lire aussi: La hausse de prix pour Longueuil et Laval désole certains utilisateurs du transport en commun

Car, en plus de la crise du logement et de l’inflation, la facture scolaire des étudiants pourrait bondir de 8,2% à l’automne. Une pression financière encore plus lourde pour le portefeuille des étudiants, qui ont souvent d’autres dépenses dont ils doivent s’acquitter.

En mars 2022, le président de l’Union étudiante du Québec (UEQ), Jonathan Desroches, a affirmé que l’augmentation de la facture universitaire était «vraiment inquiétante», surtout dans le contexte de l’inflation.

À voir aussi