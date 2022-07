Hideo Kojima et plusieurs célébrités du «gaming» s’unissent pour «sauver le monde» [VIDÉO]

Partager







Des légendes de l’industrie du jeu vidéo ont répondu à l’appel de Mega64 pour unir leurs forces spirituelles et former une méga Spirit Bomb dans un remake de Dragon Ball vraiment niaiseux.

Connue pour ses parodies et vidéos en lien avec les jeux vidéo, la chaîne Youtube Mega64 a récemment mis en ligne un remake de 5 min de l’éternelle saga Majin Buu dans Dragon Ball. Dans la conclusion de la vidéo, Sangoku, joué par Shawn Chatfield, forme une énorme Spirit Bomb et, pour accomplir un tel exploit, le Saiyan doit faire appel à l'énergie de tous les habitants du monde entier.

Malgré l’absurdité derrière le contenu de Mega64, l’équipe derrière la chaîne a su se lier d’amitié avec de nombreux grands noms de l’industrie du jeu vidéo depuis son arrivée sur le web, en 2004. Ainsi, à la fin de la vidéo de Dragon Ball, plusieurs personnalités connues ont été recrutées afin d’aider Sangoku à vaincre Majin Buu.

Selon GamesRadar, Mega64 a publié, lundi soir, une vidéo qui rassemble tous les collaborateurs qui ont participé à cette magnifique séquence. Parmi ceux-ci, on retrouve Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear), Gabe Newell (Valve), SWERY (Deadly Premonition), James Rolfe (The Angry Video Game Nerd), John Baez et Dan Paladin (The Behemoth), Greg Miller (Kinda Funny), Arin Hanson (Game Grumps), Hideki Kamiya (Bayonetta), et plusieurs autres personnalités connues de l’industrie du jeu et de YouTube.

Ce n’est pas la première fois que Mega64 crée des vidéos avec des célébrités. Malgré la qualité intentionnellement douteuse et l’absurdité de leurs vidéos, ces créateurs YouTube ont déjà été appelés à faire des collaborations importantes avec Nintendo, The Behemoth, et plus récemment avec Limited Run Games. Ils ont aussi fait des parodies mettant en vedette Shigeru Miyamoto, Hironobu Sakaguchi et Ken Kutaragi. De toute beauté!

