Kirby’s Dream Buffet: un nouveau jeu à 4 joueurs aux allures de Fall Guys [VIDÉO]

Mardi matin, Nintendo a dévoilé un nouveau jeu multijoueur aux allures Fall Guys mettant en vedette le petit personnage rose Kirby. Kirby’s Dream Buffet sortira plus tard cet été sur Nintendo Switch.

Kirby's Dream Buffet ressemble à un jeu de course où les joueurs contrôlent chacun un Kirby de couleur différente et doivent accomplir différents parcours, menant à une grande bataille ultime.

Les détails autour de cette bataille ne sont pas clairs, mais selon la vidéo, on comprend qu’il faudra amasser autant de fraises que possible pour devenir le plus gros avant la confrontation finale.

Le nouveau jeu de HAL Laboratoy ressemble un peu aux concepts de jeux comme Mario Party, Mario Kart et Fall Guys, le tout dans un décor délicieux de Kirby.

Kirby’s Dream Buffet sortira cette été sur Nintendo Switch, via le Nintendo eShop.

