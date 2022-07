Partager







Vivant avec la crainte d’être éventuellement remplacé par un robot, j’ai voulu estimer combien de temps il me restait à travailler avant de céder ma place à une intelligence artificielle.



Depuis quelques années, on arrive enfin dans le merveilleux futur qu’on nous faisait miroiter quand on était petits: les voitures se conduisent toutes seules, on peut voir notre interlocuteur quand on parle au téléphone et l es institutions canadiennes respectent de façon irréprochable le bilinguisme officiel du pays .

• À lire aussi: Ce Québécois a une conversation à la tension érotique insoutenable avec un robot-escorte-spam sur Facebook

Il y a cependant un petit bémol: les robots vont nous voler nos jobs!



Même celles qui demandent un minimum de créativité et un soupçon d’humanité, comme la mienne.



Quand j’ai vu passer dans Facebook une publicité de Jasper, une intelligence artificielle capable de rédiger des textes ou des articles, j’ai su que mes jours professionnels étaient comptés.

Publicité Jasper



Mais comptés à combien? Pour le savoir, je me suis créé un compte et j’ai essayé la machine, moyennant mon numéro de carte de crédit (peut-être que je suis très cave, aussi...)



J’ai visionné un petit tutoriel de base et j’ai ensuite demandé à Jasper de m’écrire un texte qui pourrait très bien paraître sur le Sac de Chips un jour: «27 choses capotées qu'on a vues à Osheaga».

• À lire aussi: Ce gars-là a vraiment des grosses mains



En plus du titre, j’ai donné des ordres à Jasper: «Écris la liste des 27 choses les plus spéciales, étranges, louches, stupides, rigolotes, qu'on pourrait voir au festival Osheaga 2022 à Montréal, Québec» et je lui ai demandé de le faire en adoptant le ton, le style du rappeur Fouki.



Pourquoi? J’hésitais entre Mathieu Bock-Côté, la Comtesse de Ségur et Kylie Jenner. J’ai donc choisi Fouki.

J’ai appuyé sur le piton «Compose» et très rapidement, Jasper s’est mis au travail.



1. Une personne en train de sniffer de la poussière d'étoile

2. Un homme portant un masque à gaz et une cape

3. Quelqu'un faisant du yoga sur l'herbe

4. Une fille qui danse comme si elle était possédée par un démon

5. Un type en train de faire des roues arrière sur sa bicyclette

6. Une personne couchée sur le sol, les yeux ouverts et immobiles

7. Un mec en train de jouer avec son pénis

• À lire aussi: Un robot à l’apparence féminine ferme la boîte à un homme coquin qui voulait flirter avec elle

Et là, ça a bloqué. Un message d’erreur est apparu.



«L’entrée contient du contenu sensible. SVP faites des changements», me disait-on.

Capture d'écran / Jasper.ai



Je trouvais ça comique parce que c’est Jasper lui-même qui avait amené le pénis sur la table.

Mais bon, je voulais voir la suite, donc j’ai effacé le mot sensible.



Jasper l’a aussitôt ré-écrit et a poursuivi sans broncher.

• À lire aussi: Une nouvelle machine déclenche une alarme quand elle entend des commentaires pas très «woke»

7. Un mec en train de jouer avec son pénis



8. Une fille en train de se gratter les fesses

9. Un garçon qui porte un t-shirt avec le mot "Porno" écrit dessus

10. Un groupe de filles qui font la conga nues

11. Un homme qui pisse sur l'herbe

12. Une fille en train de conduire une voiture sans permis

13. Quelqu'un faisant du skateboard dans la foule

14. Une personne faisant des acrobaties sur les barrières

15. Un mec en train de manger un hot-dog géant

16. Une fille en train de danser sur les épaules d'un garçon

17. Un groupe de mecs portant des maillots de bain moulants

18. Une femme enceinte

19. Des gens faisant la file pour les toilettes

20. Quelqu'un qui vomit dans les toilettes

21. Une personne déguisée en Elvis Presley

22. Quelqu'un qui pisse dans les toilettes sans se soucier de savoir si quelqu'un est en train de l'utiliser ou non

23. Une personne qui s'endort pendant le concert

24. Quelqu'un qui fait du moonwalk

25. Une personne portant un T-shirt avec le logo d'Osheaga

26. Quelqu'un en train de faire du hula hoop

27. Des gens faisant la conga dans les allées

• À lire aussi: 50% des hommes seraient prêts à avoir des relations sexuelles avec des robots

Honnêtement, j'ai été très impressionné du travail de Jasper.

Il a vraiment écrit un article qu’on aurait pu, nous autres du Sac de Chips, écrire pour vrai et publier.



Et ce, sans jamais être allé à Osheaga

Pour nos patrons, ce serait très rentable d'embaucher Jasper.

D’après moi, je vais me faire clairer la semaine prochaine.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s