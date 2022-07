Bayonetta 3: une date de sortie annoncée sur Nintendo Switch [VIDÉO]

Partager







Mercredi matin, PlatinumGames et Nintendo ont annoncé le retour de la merveilleuse Bayonetta avec le troisième volet tant attendu sur la Nintendo Switch. Le nouveau jeu d’action fantaisiste arrivera le 28 octobre 2022.

Dans ce troisième chapitre de la série Bayonetta, l'irrésistible sorcière l'Umbra doit s'allier à des visages familiers, une nouvelle héroïne mystérieuse et une multitude d'autres Bayonettas afin d‘empêcher les Homunculus de faire des ravages.

Courtoisie Nintendo/PlatinumGames

On découvrira de nouvelles armes de Bayonetta, ainsi qu’une nouvelle capacité de convoquer une forme démonique, la Demon Masquerade, afin de vaincre les ennemis avec ses pouvoirs démoniaques et ses prouesses acrobatiques.

Une nouvelle bande-annonce peut être visionnée sur la chaîne YouTube de Nintendo. Dans celle-ci, on nous dévoile plus de détails sur la prochaine aventure de Bayonetta.

Nintendo a aussi annoncé une édition spéciale du jeu qui sera disponible chez certains détaillants et dans la boutique en ligne My Nintendo. L’édition Trinity Masquerade comprendra le nouveau jeu, un livre d’art en couleur de 200 pages et trois boîtiers réversibles de la trilogie, qui forment ensemble des illustrations panoramiques.

Par le fait même, pour ceux qui voudraient compléter la collection, Nintendo a annoncé que le jeu original Bayonetta sera lancé sur Nintendo Switch en version physique le 30 septembre pour 39,99 $. Un nombre limité du jeu sera disponible à sa sortie.

Bayonetta 3 arrivera sur Nintendo Switch le 28 octobre prochain.

