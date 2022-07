Inflation: le combo hot-dog chez Costco restera à 1,50$

Partager







Après le poulet rôti, voici qu’un autre aliment figure comme rempart contre l’inflation : le combo hot-dog chez Costco à 1,50$. Son PDG a affirmé que le prix resterait le même au moment où l’inflation a atteint 9,1% au mois de juin, du jamais-vu depuis novembre 1981.

• À lire aussi: Que reproche-t-on (encore) à Uber? Ce qu'il faut savoir sur le scandale des «Uber Files»

• À lire aussi: La crypto, à vos risques et périls: le parcours hasardeux de l’investisseur

Le PDG de la chaîne au détail, Craig Jelinek, s’est montré rassurant au moment de répondre à cette question du média américain CNCB : Est-ce que [ inflation] aura une influence sur le prix du célèbre combo hot-dog et soda?

«Non», a simplement répondu M. Jelinek.

Il faut savoir que, depuis 1984, la multinationale vend le gros hot-dog (une saucisse quart de livre) et une boisson de 591 ml de soda aux Américains pour la modique somme de 1,50$, une offre qui a fait la renommée de Costco au fil des années. Le même prix est affiché au Canada et au Québec.

Shutterstock

Pour donner une idée, la grande chaîne vend chaque année environ 100 millions de hot-dogs, un chiffre équivalent aux ventes que réalisent tous les stades de la ligue majeure de baseball au États-Unis, selon le magazine américain Mental Floss.

• À lire aussi: Le Collège des médecins lève les restrictions d’accès à la pilule abortive

D’un autre côté, l’entreprise a tout de même augmenté le prix du «chicken bake» de 2,99$ à 3,99$ US, et la boisson de 591ml vendue individuellement est passée de 0,59$ à 0,69$ US.

Pourquoi alors ne pas augmenter le prix du combo ?

C’est un produit d’appel

Comme le poulet cuit, qui n’a pas augmenté depuis 2009 chez Costco, le combo «chien chaud et liqueur» est utilisé comme produit d’appel. «C’est un bien qui est vendu à un plus bas prix que sa valeur réelle pour attirer une clientèle en magasin», avait expliqué au 24 heures le directeur principal du Laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Le PDG de Costco, Craig Jelinek, avait expliqué à Media Floss que ce produit n’est peut-être pas rentablement monétairement, mais il génère un trafic important en magasin. «Si tu augmentes le prix du hot-dog, je vais te tuer. Trouve autre chose», avait même répondu le cofondateur de Costco, Jim Sinegal, a Craig Jelinek lorsqu’il lui a succédé.

• À lire aussi: Une première «école» pour influenceurs sur le point de voir le jour?

La grande chaîne américaine préfère trouver des astuces pour parvenir à garder les prix aussi bas, précise-t-on dans l’article de Media Floss. Par exemple, en 2009, la chaîne a décidé de créer sa propre marque maison pour réduire les dépenses, la signature Kirkland. En 2013, l’entreprise s’est entendue avec Pepsi au lieu de Coca-Cola comme le renouvèlement de leur entente allait augmenter le prix du combo.

Fait à noter : la grande majorité des revenus chez Costco proviennent aussi de l’abonnement annuel, indique le média CNBC.

À VOIR AUSSI