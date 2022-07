Trois questions pour mieux comprendre la crypto

Partager







Les cryptomonnaies sont-elles vraiment des monnaies ?

Généralement, on ne fait pas d’achat en payant avec de la crypto ; on y place notre argent en espérant qu’il prenne de la valeur.

Donc non, concrètement, les bitcoins, ethereums et dogecoins de ce monde ne sont pas des monnaies d’échange classiques, mais ressemblent plutôt à des actions en Bourse qu’on achète en espérant qu’elles prennent de la valeur.

Selon Geneviève Tellier, professeure en finances publiques à l’Université d’Ottawa, une monnaie n’est qu’un « outil d’échange, ça ne vaut rien en soi », ce qui est contraire à l’esprit de la crypto, puisque beaucoup de gens obtiennent un jeton dans l’espoir que sa valeur explose avec un peu de patience.

Qu’est-ce que cette blockchain dont tout le monde parle ?

La blockchain est une technologie qui sert à stocker de l’information publique et à la transmettre rapidement. En gros, c’est une base de données qui est publique et sans autorité centrale, contrairement aux centres de données d’entreprises privées comme Google ou Amazon.

Pour créer et maintenir cette base de données, la force de calcul de la blockchain est distribuée entre tous les ordinateurs programmés pour y participer. Donc n’importe qui peut contribuer à cette chaîne de blocs en mettant la puissance de son ordi au travail. C’est pour ça qu’on dit que la blockchain est « décentralisée ».

Le lien avec la crypto ? L’algorithme de certaines blockchains prévoit que les ordinateurs qui y participent reçoivent de la cryptomonnaie en échange.

Mais attention ! La blockchain ne va pas nécessairement générer des cryptomonnaies.

Selon le spécialiste qui veut garder l’anonymat, il y a beaucoup d’utilisations où cette technologie n’a pas nécessairement de rapport avec la crypto.

« On peut imaginer qu’une prescription est dans une base de données blockchain, ou une attestation de permis de conduire, ou une attestation d’existence d’une entreprise », énumère-t-il.

Tous ces formulaires de la vie de tous les jours resteraient intacts dans le temps, et il serait facile de savoir d’où ils proviennent, puisqu’ils seraient enregistrés dans une base de données publique.

La cryptomonnaie vaut-elle encore la peine après le krach ?

Le bitcoin a perdu les deux tiers de sa valeur depuis novembre 2021. L’ethereum, qui valait plus de 4500 $ canadiens à son plus haut, a chuté à presque 1400 $. Est-ce que cet « hiver de la crypto » risque de refroidir les investisseurs ?

Plusieurs intervenants estiment que oui, mais ce n’est pas une raison pour dire que c’est la fin des cryptomonnaies, selon eux.

Selon Gabriel Lizotte, un influenceur et investisseur crypto qui a une communauté de plus de 30 000 membres sur Facebook, la crypto est peut-être moins populaire pour les néophytes puisqu’elle a perdu en valeur. Ça n’empêche pas que les vrais investisseurs vont continuer d’y accorder de la valeur jusqu’à ce qu’elle se redresse.

N’étant pas à sa première période creuse dans la crypto, il prédit que « monsieur et madame Tout-le-Monde reviendront acheter quand les cryptos auront grandement remonté [en valeur] ».

Il ne faut pas s’attendre à ce que le marché de la crypto reste identique à l’avenir, selon Mathieu Legault, un formateur et investisseur crypto qui publie des vidéos éducatives sur TikTok.

« Est-ce que toutes les cryptos qui ont existé sont toujours là en ce moment ? Non, ça, c’est sûr et certain. Je crois que quelques bons projets vont rester, donc oui, la crypto va rester, mais plusieurs tokens [ne passeront pas le test du temps] », estime-t-il.

Selon plusieurs experts, la valeur du marché de la crypto risque de continuer à augmenter à mesure que la technologie blockchain va devenir de plus en plus utile dans la société.