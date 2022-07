Dany Bédar met le feu à TikTok avec une blague extraordinaire

Partager







Il nous manquait, on avait plein de choses à lui dire.

L’ancien bassiste de La Chicane Dany Bédar est un petit coquin.

• À lire aussi: On sait maintenant qui remplacera Dany Bédar dans La Chicane

• À lire aussi: 37 couples québécois dont vous avez oublié l'existence

Sur TikTok, on lui a en effet découvert, en plus des ses aptitudes hors pair pour la guitare, la basse et le chant, un talent insoupçonné de farceur pince-sans-rire.

Voyez par vous-mêmes:



Pour ceux qui ne comprendraient pas: il s’agit d’une blague.

Les pailles n’ont pas vraiment de sens de fonctionnement; habituellement, on peut boire dedans dans la direction que l’on veut.



Sur TikTok, le sens de l’humour de Bédar a déclenché une série de commentaires tout aussi rigolos.

• À lire aussi: Dany Bédar annonce qu'il quitte La Chicane pour une deuxième fois



«Pourquoi tu paye pas l'extra pour une paille double senses» (sic), a écrit un internaute.



«petit tip, si elle est à l'envers il suffit de souffler pour que ça monte, ça évite de la retourner», a commenté un autre.



La publication de Bédar a déjà été vue plus de 250 000 fois en 24 heures.

Ce n’est pas la première fois que le musicien atteint la quasi-viralité sur TikTok, sauf que la dernière fois, c’était avec son vidéo super triste de chicane avec La Chicane.

On aime mieux le Dany Bédar qui fait des blagues idiotes.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s