Emballages de popsicles: est-ce que ça va au bac de récupération?

Fut un temps où les popsicles étaient emballées dans un papier recyclable. Hélas, ce temps est révolu. Aujourd’hui, ils sont presque tous vendus dans un plastique. Peut-on le placer au bac de récupération? Et le bâton de bois? On répond à vos questions.

Débutons par un des produits glacés le plus populaire auprès des jeunes et des moins jeunes : le fameux Mr Freeze. Ils sont vendus dans un tube de plastique transparent qui permet d’admirer les multiples couleurs qui sont offertes sur le marché.

Il s’agit d’un emballage de plastique souple. Pour savoir s’il est recyclable, il suffit de faire un test rapide. Si le plastique s’étire facilement, il peut aller au bac de récupération. Inutile de vous faire une tendinite, on a déjà fait le test pour vous. Ces longs tubes de plastique ne s’étirent pas. Ils ne sont donc pas acceptés au bac de récupération. Direction : la poubelle.

Cyclones, fusées, Magnums, Revellos : peu importe la marque, la plupart des sucettes glacées sont vendues dans un emballage de plastique souple qui ne s’étire pas. Il faut donc les jeter à la poubelle.

Et le petit bâton de bois? Il est accepté au bac de compost. Mince consolation. On peut aussi le conserver pour en faire des bricolages avec les enfants.

La boîte de carton dans laquelle les sucettes glacées sont vendues peut être déposée au bac de récupération.

Faire vos popsicles vous-mêmes

Si vous avez le temps, on vous recommande d’utiliser des moules réutilisables et de préparer vous-même vos sucettes glacées. Un peu d’eau, du yogourt ou du jus de fruits, quelques fruits des champs broyés et le tour est joué. Vous trouverez aisément des recettes faciles à réaliser en naviguant sur internet.

En faisant vos popsicles vous-même vous contribuez à la réduction de votre consommation d’emballage à usage unique jetable. Vos moules peuvent être réemployés durant bon nombre d’années.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.