La Fondation des Gardiens virtuels veut contrer l’isolement chez les jeunes

La Fondation des Gardiens virtuels lance une campagne de sociofinancement sur La Ruche qui a pour but de mettre en ligne une plateforme virtuelle qui contrera l’isolement chez les jeunes.

Cette plateforme, surnommée Quartier.Québec, incarnera un espace virtuel, interactif et sécuritaire entièrement dédié aux jeunes de 14 à 25 ans. Elle donnera ainsi un coup au fléau qu’est l’isolement chez les jeunes.

Quartier.Québec offrira une panoplie de lieux virtuels animés où toutes les formes d’échanges seront hautement favorisées.

La Fondation des Gardiens virtuels espère amasser 60 000$. Si le défi est atteint, le Fonds Mille et UN pour la jeunesse donnera à son tour 60 000 $, ce qui totalisera un financement de 120 000 $ pour Quartier.Québec.

Le montant amassé servira à la programmation et la maintenance de la plateforme, à la conception de matériel audiovisuel, à financer une vaste campagne publicitaire et plus encore.

Pour aider à ce que le projet voie le jour, il ne suffit que de se rendre sur le site laruchequebec.com/quartierquebec pour contribuer financièrement.

