Le prix moyen d’un loyer à Manhattan atteint 5 000 $ US par mois

Partager







C’est une première: le prix moyen d’un appartement dans l’arrondissement de Manhattan à New York dépasse la marque record de 5 000 $ US par mois, marquant une augmentation de 30% en une seule année pour l'un des secteurs les plus dispendieux des États-Unis.

• À lire aussi: Coût de la vie à Montréal: des étudiants optent pour les régions

• À lire aussi: Déménagements: 689 animaux abandonnés à Montréal

En 2021, le prix moyen d’un logement dans ce secteur était de 3 922 $ US avant de bondir l’année suivante à 5 058 $ US, selon le rapport annuel sur l’état du marché immobilier newyorkais préparé par l’agence de courtier immobilière américaine Miller Samuel.

Selon le même document, les loyers moyens ont augmenté considérablement pour toutes les grandeurs d’appartement dans la dernière année. Voici quelques exemples :

Studio: 2 798 $ à 3 145 $ US (+12,4%)

3 1⁄2 : 3 475 $ à 4 278 $ US (+23,1%)

4 1⁄2 : 4 490 $ à 5 722 $ US (+17%)

5 1⁄2 : 7 394 $ à 9 469 $ US (+28,1%)

À titre comparatif, le loyer moyen du Centre-Ville de Montréal — l'un des secteurs les plus dispendieux de la ville — était de 1 042$ US en octobre 2021.

• À lire aussi: Crise du logement: après près de 30 ans dans le même appart, il n’a nulle part où aller

Rester locataire plus longtemps

Ces fortes augmentations ne sont pas le fruit du hasard, a expliqué le PDG de Miller Samuel Jonathan Miller au média américain CNN. «Vous avez plus de gens qui pivotent, explique-t-il. Ils avaient la capacité financière pour acheter une maison, mais ils restent sur le marché de la location avec les taux hypothécaires qui montent en flèche.»

AFP Time Square, New York

Ces locataires ont généralement plus d'argent à dépenser et ont souvent besoin d'un appartement familial plus grand et plus cher, ce qui fait grimper le prix moyen. «Le marché est déjà tendu. Cela le rend encore plus tendu», poursuit-il.

• À lire aussi: Voici où les loyers ont le plus augmenté en 10 ans

Selon le bureau du recensement des États-Unis, le revenu médian de Manhattan était de 89 000 $ en 2020 – le revenu moyen n’étant pas une donnée disponible. Par ailleurs, 23% des ménages ont un revenu de plus de 200 000$ par année dans cet arrondissement, alors que 33% des ménages font moins de 50 000$ annuellement.

Le revenu médian de la ville de New York était pour sa part de 67 000$ en 2020.

Vers une diminution des prix ?

Le média américain CNN a aussi demandé au courtier immobilier Jonathan Miller si les prix pourraient éventuellement baisser ou au moins se stabiliser.

Ce dernier prévoit que les propriétaires se heurteront à l’incapacité des locataires de payer des loyers très élevés. Mais même dans ce cas, les prix sont plus susceptibles de se stabiliser que de baisser.

«Mais une récession demeure le point d’interrogation. La réserve fédérale des États-Unis (l’équivalent de la Banque du Canada) s'attaque à l'économie avec une batte de baseball et d'autres augmentations de taux sont prévues. Il y a encore énormément d'incertitude», a-t-il précisé à CNN.

À VOIR AUSSI