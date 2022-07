LEGO dévoile un ensemble «The Office» qu’on peut déjà précommander

Partager







Après Friends et Seinfeld, c’est au tour de la série The Office d’avoir droit à son propre ensemble LEGO, qui sortira le 1er octobre.

Offert à 149,99$, l’ensemble The Office est une réplique du bureau de Dunder Mifflin de Scranton. Il comprend 1164 morceaux et mesure plus de 7 cm de haut, 30 cm de large et 25 cm de profondeur.

L’ensemble vient également avec 15 figurines des personnages principaux: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson et Darryl Philbin, ainsi que Garbage le chat. Douze d’entre elles ont deux expressions faciales: il suffira de tourner les têtes pour afficher les différentes émotions.

Des éléments inspirés de scènes classiques ont aussi été incorporés, comme la théière de Jim, le scénario de Michael, la marmite de chili de Kevin et plus encore.

L’ensemble LEGO #21336 The Office sort le 1er octobre 2022, mais on peut le précommander dès maintenant pour s’assurer d’avoir un exemplaire.

Ensemble LEGO #21336 «The Office» Comprenant 1164 morceaux et mesure plus de 7 cm de haut, 30 cm de large et 25 cm de profondeur. *Les prix peuvent changer sans préavis. 149,99 $ LEGO Canada

